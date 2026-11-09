Renzi svela il piano del Campo Largo: “Al governo due anni”. Così vogliono fregarvi

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Signori, bisogna quasi ringraziare Matteo Renzi. Perché mentre Elly Schlein, Giuseppe Conte e compagnia cantante cercano di convincere gli italiani che il Campo largo sarebbe pronto a governare per cinque anni, l’ex premier ha già messo nero su bianco un calendario decisamente diverso. Due anni di governo. L’elezione del prossimo presidente della Repubblica. Le nomine nelle grandi aziende pubbliche. E poi? Si vedrà. Magari si continua, magari cade tutto. Tanto, nel frattempo, le caselle più importanti saranno state occupate.

Non è una nostra invenzione. A raccontare il ragionamento è Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, in un colloquio con il leader di Italia Viva che meriterebbe di essere letto attentamente da tutti gli elettori del centrosinistra. Roncone gli chiede quanto potrebbe durare un eventuale governo del Campo largo. E Renzi, senza tentennamenti, risponde: «Due anni, almeno». Due anni. Non cinque. Certo, c’è quell’«almeno» che lascia aperta la porta a una legislatura più lunga. Ma già il fatto che Renzi individui una durata minima così precisa dovrebbe far suonare qualche campanello d’allarme. Soprattutto a Giuseppe Conte, che sa benissimo cosa significhi avere Renzi tra gli alleati. Il suo secondo governo, del resto, finì proprio dopo la decisione di Italia Viva di ritirare le proprie ministre.

Renzi è già sicuro di vincere

L’ex premier, però, non sembra avere dubbi sulle possibilità del centrosinistra. «Se non sbagliamo mosse, sì, vinciamo». Segue una fotografia impietosa della maggioranza. «La Meloni cerca disperatamente di tenere insieme una coalizione ormai allo sbando, con la Lega sfasciata e FI divisa per bande. Più, di sottofondo, ha il rumore degli scarponi di Vannacci. In queste condizioni, con la crisi energetica che attaglia il Paese, con le zucchine che ormai costano quello che costano, stanno accroccando una manovrina che taglia su tutto, dalla sanità alla scuola, alle pensioni… Messi così, dove vanno?». Va bene. Renzi è convinto che Giorgia Meloni sia battibile. Legittimo. È il mestiere dell’opposizione provare a mandare a casa chi governa. Ma il punto non è questo. Il punto è che cosa il Campo largo intenda fare una volta conquistato Palazzo Chigi. Ed è qui che il colloquio diventa davvero interessante.

Roncone chiede una road map. Renzi la fornisce, con una precisione che lascia poco spazio alle interpretazioni. «In autunno variamo una finanziaria decente. Poi, il primo gennaio 2028, scatta il semestre italiano di presidenza europea. Ci sono passato da premier: con la persona giusta, in Europa, puoi fare molto. Io riuscii a ottenere 30 miliardi di flessibilità l’anno». Fin qui, tutto comprensibile. Una legge di bilancio, il ruolo dell’Italia in Europa, la politica economica. Poi, però, arriva il passaggio decisivo: «Dopo di che, navighiamo con un orizzonte preciso: il 2029. Che è il nostro vero obiettivo».

Fermiamoci. Il vero obiettivo è il 2029. Perché? Quale grande riforma dovrebbe essere completata proprio quell’anno? Quale promessa elettorale dovrebbe essere mantenuta? La risposta arriva immediatamente. Ed è una di quelle che gli italiani farebbero bene a segnarsi. «A febbraio scade il mandato del presidente Mattarella e, quindi, dovremo farci carico di eleggere un capo dello Stato all’altezza dei predecessori. Poi, qualche mese dopo, abbiamo le nomine dei vertici delle partecipate». Eccolo qui, il punto. Il Quirinale. Il successore di Sergio Mattarella. E subito dopo le grandi nomine. Non è il solito retroscena basato su qualche indiscrezione raccolta nei corridoi del Parlamento. È Renzi che, parlando con Roncone, individua apertamente gli appuntamenti istituzionali attorno ai quali costruire la strategia della futura maggioranza.

Prima il Colle, poi Eni, Leonardo, Poste ed Enel

Il giornalista del Corriere gli ricorda quali siano le grandi società interessate: Eni, Leonardo, Poste ed Enel. E Renzi risponde: «Esatto. E là, se permette, decidiamo per bene chi mettere o chi confermare, e comunque sarà tutta gente di rango assoluto, s’intende». Capito? Prima si vince, poi si arriva all’elezione del capo dello Stato, poi si decidono i vertici delle partecipate. Domanda: ma quando il governo Meloni ha nominato i vertici delle partecipate, non hanno forse le opposizioni parlato di “lottizzazione”? E cosa hanno urlato sulla Rai? Pensate cosa sarebbe successo se la destra avesse indicato come unico scopo per cui chiedere il voto degli elettori quello di occupare il Quirinale e poi i vertici delle aziende di Stato? Avrebbero scodellato il solito ritornello sul regime. Invece lo sostiene Renzi e tutti zitti. Improvvisamente gli elettori non votano più per scegliere un governo, per avere risposte sulla sicurezza, sulle tasse, sui salari, sulla sanità ma solo per consegnare alla sinistra (e non a quei cattivoni di destra) un lasciapassare con cui sistemare gli equilibri istituzionali.

E allora il sospetto viene spontaneo: non sarà che l’obiettivo principale sia conquistare Palazzo Chigi abbastanza a lungo da mettere le mani sulle partite istituzionali più importanti, salvo poi tornare a litigare su tutto il resto?

Il Quirinale e l’ipotesi Veltroni

Del resto, la partita per il successore di Mattarella non nasce oggi. Su queste colonne abbiamo già raccontato le ipotesi che circolano attorno al prossimo capo dello Stato, compresa quella che porta a Walter Veltroni, storico esponente del centrosinistra ed ex segretario del Pd.

«Allarme per il dopo Mattarella: ecco chi vuole eleggere il Campo largo».

Renzi, sia chiaro, non pronuncia il nome di Veltroni nell’intervista a Roncone. Né le sue dichiarazioni dimostrano che esista già un accordo sul futuro presidente della Repubblica. Ma confermano quanto la scadenza del Quirinale sia importante nei calcoli politici del centrosinistra. E non è una questione da poco. Il presidente della Repubblica resta in carica sette anni. Un governo può durare molto meno. Chi riesce a incidere sulla scelta del capo dello Stato può dunque influenzare gli equilibri istituzionali ben oltre la durata della propria maggioranza.

Conte dovrebbe essere il primo a preoccuparsi

Il paradosso è che a dover tremare per primo dovrebbe essere proprio Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle continua a porre condizioni sulla presenza di Renzi nel futuro esecutivo. Non vuole ritrovarselo ministro e sa benissimo che il rapporto tra i due è segnato dalla crisi del 2021. Ma nel frattempo Renzi parla già come se fosse lo stratega della prossima maggioranza. Disegna il calendario, individua gli appuntamenti decisivi, spiega quali saranno i passaggi da superare. E soprattutto mette sul tavolo una durata minima di due anni. Quanto basta, nella sua ricostruzione, per arrivare al 2029.

Ora provate a immaginare una maggioranza composta da Pd, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Alleanza Verdi e Sinistra e dagli altri cespugli del Campo largo. Sulla politica estera litigano. Sull’Ucraina hanno posizioni differenti. Sulle tasse non la pensano allo stesso modo. Sulla giustizia si dividono. Sulle alleanze, addirittura, si mettono reciprocamente i veti. Che cosa dovrebbe tenerli insieme per cinque anni? Un programma condiviso oppure la convenienza di arrivare compatti agli appuntamenti istituzionali del 2029?

La questione, alla fine, è tutta qui. Il Campo largo si presenta come alternativa di governo a Giorgia Meloni. Chiede fiducia agli italiani per cambiare il Paese. Promette una stagione nuova. Ma uno dei suoi protagonisti più esperti, quando deve indicare il traguardo politico fondamentale, non parla della fine della legislatura. Parla del 2029. Del presidente della Repubblica. Delle nomine nelle grandi partecipate. E poi, soltanto poi, contempla la possibilità che il governo continui oppure venga travolto da qualche imprevisto.

Per carità, Renzi non ha confessato alcun piano segreto per far cadere il futuro esecutivo. Ma ha fornito agli elettori un’indicazione molto chiara sulle priorità che considera decisive. E questo basta per porre una domanda politica. Non sarà che agli italiani si vuole vendere un progetto quinquennale, mentre nei palazzi si ragiona già su come arrivare al Quirinale e sulle caselle da occupare? Prima dateci i voti. Poi eleggiamo il presidente della Repubblica, facciamo le nomine e, se il governo regge, tanto meglio. Altrimenti pazienza. È questa la lettura che viene spontanea ascoltando Renzi. E forse sarebbe il caso che Schlein e Conte spiegassero agli italiani se condividono davvero la sua tabella di marcia.

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