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Altro che bibitaro. Luigi Di Maio non ha mai venduto una bibita allo stadio. Almeno così racconta a Myrta Confidential, il programma di Myrta Merlino in onda su San Marino RTV, l’ex ministro degli Esteri, che a distanza di anni ha deciso di fare chiarezza su uno dei soprannomi più celebri della sua carriera politica. Quello del «bibitaro», appunto, affibbiatogli dagli avversari per ricordare i suoi trascorsi lavorativi prima dell’ingresso in Parlamento. Peccato che, stando alla sua versione, quel mestiere non l’abbia mai fatto.

«Non ho mai venduto allo stadio», spiega Di Maio, liquidando la storia come una delle tante «leggende metropolitane». E aggiunge: «Le leggende metropolitane sono casi di scuola che vanno studiati dal punto di vista mediatico». Ma allora che cosa faceva davvero? «Io ho lavorato allo stadio, ma facevo l’accoglienza alla tribuna autorità», precisa. Insomma, non girava tra gli spalti vendendo bibite ai tifosi, ma si occupava dell’accoglienza degli ospiti.

La precisazione, però, non vuole essere una presa di distanza da quel lavoro. Anzi. «Non ci sarebbe niente di male, tra l’altro», sottolinea Di Maio, spiegando di non aver mai vissuto quel soprannome come un’offesa: «Proprio per questo io non mi sono mai sentito offeso per questa accezione». Resta la curiosità di una storia ripetuta per anni, entrata nel linguaggio politico e diventata quasi un marchio di fabbrica dell’ex leader del Movimento 5 Stelle. Solo che, secondo il diretto interessato, il famoso bibitaro non è mai esistito. O meglio: allo stadio Di Maio ci lavorava davvero, ma le bibite non le vendeva.

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