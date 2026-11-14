Per la prima volta parla Ciro Grillo: “Vado in galera da innocente”. Poi l’attacco a Giulia Bongiorno

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Per la prima volta para Ciro Grillo, il figlio di Beppe, il giovane finito al centro di una vicenda giudiziaria e mediatica enorme: accusato di stupro di gruppo, rischia fino a otto anni di carcere. A «Incontri a Palazzo» su Telenord, il giovane annuncia di voler rifiutare ogni patteggiamento o concessioni: “Io piuttosto – dice – vado in galera da innocente”.

Non solo. Ciro Grillo è anche convinto che la politica c’entri eccome col suo caso. In particolare, il giovane lega la sua vicenda giudiziaria a quella di Matteo Salvini e il Caso Open Arms la cui autorizzazione a procedere, dice, portò alla caduta del governo gialloverde. “Ministro di quel governo era Giulia Bongiorno – ricorda – ministro della Pubblica amministrazione. A seguito dello scioglimento del governo, lei prende le parti della ragazza che mi ha denunciato. Da lì è iniziato un assedio mediatico notevole. E credo ci sia un nesso causale tra le condotte dei Cinque Stelle e l’introduzione di Giulia Bongiorno”. Poi l’attacco all’avvocato, che è anche parlamentare e quindi può scrivere (o riscrivere) le leggi: “Io gareggio contro una persona che può cambiare le regole del gioco mentre si gareggia. E questo non è giusto”.

“Io sono qua, non sono in galera, ma nessuno di noi è libero, viviamo una forma di dittatura non centralizzata, siamo perseguitati e perseguitori”, aggiunge Grillo. “Non ho una buona opinione dei giudici, non mi preoccupo, quello che dico è giusto. Prima o poi vedendo gli atti, un magistrato mi assolverà, sono sicuro”. Sul perché non si sia arrivati ad un accordo con la ragazza, il giovane si è fatto una sua idea: “Quando ci si prefigge di voler andare a letto con una ragazza in qualità di uomo si assume inconsapevolmente un comportamento manipolatorio, fai finta di interessarti ai suoi desideri, alla sua persona, pensando che il sesso sia una forma di transazione. Così talvolta si ingenera soprattutto nelle fanciulle un senso di vergogna”. E ancora: “Intorno al caso, si sono instaurati alcuni meccanismi di potere mediatico e politico ed è avvenuto un vero e proprio convincimento con falsi ricordi». Poi aggiunge: “Ho rivisto quella ragazza tre mesi dopo la vicenda. Non è giusto che il suo nome non venga fuori, quello che dice è falso”. Una sola ammissione, riguardo ai filmati realizzati quella mattina: “È stata sgradevole, non ne vado fiero, è riprovevole. Io ho fatto i video durante il rapporto sessuale in maniera clandestina e la ragazza non se n’è accorta”.

Piccolo riassunto. Il procedimento riguarda i fatti avvenuti nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019, nella villetta della famiglia Grillo a Porto Cervo. Nel settembre 2025 il Tribunale di Tempio Pausania aveva condannato Ciro Grillo, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta a otto anni di reclusione. Per Francesco Corsiglia la pena era stata fissata a sei anni e sei mesi. Le condanne non sono definitive e gli imputati hanno impugnato la decisione, contestando le conclusioni raggiunte dai giudici di primo grado. Alla prima udienza d’appello nessuno dei quattro era presente. La Corte, presieduta dal giudice Gianni Delogu, ha stabilito che il procedimento proseguirà senza la presenza della stampa. La prossima udienza è fissata per il 10 febbraio 2027.

Nei giorni scorsi la Corte d’appello di Sassari, che ha accolto la richiesta delle parti civili nel procedimento per violenza sessuale che vede imputato il figlio di Beppe Grillo insieme a Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, ha deciso che il processo si terrà a porte chiuse. Dunque senza giornalisti presenti. La decisione è arrivata giovedì 12 novembre, dopo circa tre ore di camera di consiglio. Respinta dunque la richiesta degli Ordini dei giornalisti della Sardegna e della Liguria, che avevano sollecitato l’apertura delle udienze alla stampa, richiamando il diritto di cronaca e la trasparenza del dibattimento. La Corte ha invece dato priorità alla riservatezza delle persone offese. Una scelta contestata dai difensori, anche perché nell’ultima parte del processo di primo grado i giornalisti avevano potuto assistere alle udienze.

Ma non è questa l’unica questione sul tavolo. Anzi. La difesa dei quattro imputati ha sollevato un’eccezione che potrebbe avere conseguenze ben più rilevanti: la richiesta di nullità della sentenza di primo grado. Il motivo? Manca una firma. La sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, composta da oltre 72 pagine, sarebbe stata sottoscritta soltanto da due dei tre magistrati indicati come estensori. Mancherebbe la firma del giudice Alessandro Cossu, nel frattempo trasferito ad Asti. Secondo i legali, non si tratterebbe di una semplice irregolarità formale, ma di un vizio tale da rendere nullo il provvedimento.

La questione dovrà essere esaminata dalla Corte d’appello, che non ha ancora deciso se accogliere l’eccezione. I difensori hanno inoltre sollevato contestazioni relative all’applicazione della riforma Cartabia.

La vicenda del figlio portò Beppe Grillo, forse ricorderete, a quel famoso video in cui difendeva a spada tratta Ciro e che gli provocò non poche critiche. Secondo Ciro, quel video “mi ha danneggiato, lui è troppo spontaneo” ma “non lo rimprovero”.Un giorno, chissà, anche lui farà politica. “Faccio questa battaglia per un ideale trascendentale di giustizia”. E ancora: “Io voglio giustizia in senso sostanziale, non formale. Ormai la giustizia è diventata la roulette russa, anche il tema delle violenze di genere è molto cambiato rispetto al passato. Questo è l’inizio di un mio percorso”. Infine un suggerimento agli uomini: “Adesso la condizione dei giovani uomini è molto in crisi, bisogna insegnare loro a essere molto forti, di non farsi sottomettere ai tentativi di castrazione spirituale”W.

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