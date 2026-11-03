Report indaga sul vecchio Report: pronta l’inchiesta su Ranucci-Lavitola?

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La notizia ha forse qualcosa di paradossale: Report si prepara a indagare su una vicenda che coinvolge proprio il suo ex conduttore, Sigfrido Ranucci. E lo farà nella prima stagione senza il giornalista che per anni è stato il volto della trasmissione di Rai3. Al centro dell’inchiesta ci sarà Valter Lavitola, l’ex faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell’attentato compiuto nell’ottobre 2025 contro Ranucci, al quale era legato da una profonda amicizia.

L’anticipazione arriva dall’Adnkronos, secondo cui la nuova edizione del programma, al via domenica 8 novembre, presenterà documenti e testimonianze inedite per ricostruire il ruolo di Lavitola. Un’inchiesta che riporterà inevitabilmente l’attenzione su uno dei casi più controversi che hanno interessato il giornalismo televisivo italiano negli ultimi mesi.

Il nuovo Report, insomma, finirà per occuparsi anche della storia del vecchio Report. E soprattutto di una vicenda che ha visto intrecciarsi un attentato, un’amicizia personale, ipotesi investigative sorprendenti e una serie di interrogativi sui rapporti tra Ranucci e l’ex faccendiere.

L’attentato e la confessione di Lavitola

Tutto comincia il 16 ottobre 2025, quando un ordigno esplode davanti all’abitazione di Ranucci, a Pomezia. L’esplosione danneggia alcune automobili e il cancello della casa, senza provocare feriti. Inizialmente si pensa a un’intimidazione collegata all’attività giornalistica del conduttore.

Le indagini prendono però una direzione inattesa. Il 10 agosto 2026 viene arrestato Valter Lavitola, già coinvolto in procedimenti giudiziari per estorsione e corruzione internazionale. Due giorni dopo, durante l’interrogatorio di garanzia, l’ex faccendiere ammette di essere stato il mandante dell’attentato. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il gesto sarebbe stato concepito per accrescere la popolarità del giornalista e favorire eventuali progetti politici. Una ricostruzione che ha reso la vicenda ancora più singolare, soprattutto considerando il rapporto di amicizia tra i due. È importante precisare che Ranucci è parte offesa nel procedimento. Il giudice per le indagini preliminari ha sottolineato che non sono emersi elementi per ritenere che il giornalista fosse a conoscenza del piano o avesse concordato l’attentato con Lavitola.

Il rapporto tra Ranucci e Lavitola

La vicenda ha inevitabilmente acceso i riflettori anche sui rapporti personali tra il giornalista e l’ex faccendiere. Ranucci non ha negato l’amicizia, ma ha respinto qualsiasi ipotesi di coinvolgimento negli affari di Lavitola e ha escluso che le inchieste della trasmissione fossero state condizionate da lui.

Nel corso delle indagini sono emersi anche riferimenti a un possibile futuro politico del giornalista, immaginato da Lavitola. Circostanze che gli investigatori hanno esaminato per ricostruire il movente dell’attentato, senza attribuire a Ranucci alcuna partecipazione al progetto criminoso.

Adesso toccherà alla redazione di Report affrontare giornalisticamente il caso, attraverso i nuovi elementi annunciati dall’Adnkronos. Quali documenti saranno mostrati? Quali testimonianze verranno raccolte? E quali aspetti ancora oscuri della vicenda potranno essere chiariti? Sono queste le domande che accompagnano l’attesa per la nuova stagione.

La nuova stagione senza Ranucci

A rendere ancora più particolare la situazione è il cambio alla guida della trasmissione. Dall’8 novembre saranno Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi a condurre Report. Una svolta arrivata dopo l’uscita di scena di Ranucci, che ha provocato discussioni e proteste tra una parte degli spettatori affezionati al programma.

Secondo Adnkronos, la nuova stagione cambierà anche la sigla, tornando a quella storica, mentre il laboratorio giornalistico assumerà il nome di Report Play. Alcune inchieste, tuttavia, sono state avviate quando Ranucci era ancora alla guida della trasmissione.

Il capitolo Lavitola rappresenta quindi un banco di prova particolarmente delicato. Perché la trasmissione che ha costruito la propria identità sulle inchieste riguardanti il potere e i suoi protagonisti si ritroverà a raccontare una vicenda che tocca direttamente il proprio passato.

Per conoscere l’effettiva portata delle rivelazioni bisognerà attendere la messa in onda. Ma una cosa è già chiara: il caso Ranucci non è destinato a scomparire dagli schermi di Rai3 con l’addio del suo storico conduttore. Al contrario, secondo le indiscrezioni, tornerà al centro dell’attenzione proprio grazie a Report.

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