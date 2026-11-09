Report, quanti ascolti ha fatto senza Ranucci? Il dato che tutti aspettavano

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La squadra è sempre la stessa, il programma pure. Ma gli spettatori? Quelli, evidentemente, un po’ meno. Perché il debutto del nuovo Report senza Sigfrido Ranucci non è stato esattamente trionfale. Anzi. I numeri Auditel della puntata di ieri sera, domenica 8 novembre, raccontano una partenza decisamente in salita per la trasmissione di Rai3 affidata a Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. Partiamo dai dati. Il nuovo Report ha raccolto 1.182.000 telespettatori, pari al 6,6% di share. Un anno fa, il 26 ottobre 2025, il debutto della stagione condotta da Ranucci aveva conquistato 1.669.000 spettatori e il 9,3%. Fatti due conti: 487mila spettatori in meno e 2,7 punti percentuali di share persi. Mica bruscolini.

La rivendicazione della nuova squadra

Il dato assume un significato particolare alla luce delle parole pronunciate da Di Pasquale all’inizio della trasmissione. La nuova conduttrice ha rivendicato la continuità del programma, ricordando che la forza del marchio è stata costruita dalla redazione, prima con Milena Gabanelli e poi con Ranucci. E soprattutto ha scandito: «Noi siamo rimasti qui a difendere il programma». Una frase che, dopo le polemiche degli ultimi mesi, è sembrata anche una risposta piccata all’ex conduttore. Ma adesso arriva la prova più complicata: convincere il pubblico a restare davanti alla televisione. E almeno al primo appuntamento una parte consistente degli spettatori della scorsa stagione non si è presentata.

Fazio doppia quasi Report

Per capire il risultato basta guardare anche alla concorrenza. Su Nove, Fabio Fazio con Che tempo che fa ha conquistato 1.849.000 spettatori e il 10,6%. Quasi 670mila persone in più rispetto a Report. Persino il Gran Premio di Formula 1 su Tv8, con il 6,6%, ha raggiunto la stessa quota di share del programma d’inchiesta. Naturalmente sarebbe prematuro decretare il fallimento della nuova conduzione dopo una sola puntata. Gli ascolti possono risentire della concorrenza, dei temi trattati e della curiosità del pubblico. E una trasmissione non si giudica esclusivamente dall’Auditel. Ma ovviamente il dato fa notizia. Dopo mesi di polemiche, ricorsi e tensioni interne, il primo Report senza Ranucci perde quasi il 30% degli spettatori rispetto al debutto precedente.

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