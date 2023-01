Russia, i dati confermano: le sanzioni non funzionano

Il modo per prevenire questo rimescolamento è sanzionare tutte le banche, ma ciò equivale a un embargo commerciale completo, dal momento che Putin non esporterà petrolio se non può essere pagato. Quindi, confrontarsi con un Paese in eccedenza, si riduce inevitabilmente a danneggiarlo con un embargo commerciale, non con sanzioni finanziarie. Il prezzo massimo del petrolio del G7 lo riconosce, perché mira a ridurre il surplus di cassa della Russia. Sfortunatamente, il limite è arrivato piuttosto tardi, il che significa che la Russia è stata in grado di utilizzare il guadagno inaspettato, derivante dagli alti prezzi dell’energia, per mantenere la sua economia in funzione e ricostruire le importazioni. Un’occasione persa…

Ecco il modo con cui la Russia ha ricostruito le importazioni: spostare il commercio verso la Cina (nera) e lontano dagli Stati occidentali. Il denaro è fungibile. Se l’Occidente non esporterà merci in Russia, la Russia importerà semplicemente merci dalla Cina. Un altro motivo per tagliare il flusso di denaro verso la Russia, che il prezzo massimo del G7 può fare… Tutto ciò significa che un tetto G7 aggressivamente basso – diciamo $ 30 – danneggerebbe molto la Russia. Non l’abbiamo ottenuto perché il complesso delle merci – in particolare gli oligarchi delle spedizioni greche – ha esercitato forti pressioni contro di esso. La lezione più importante: non ascoltate i settori di business occidentali che si alimentano dalla Russia! I caricatori greci temevano un’interruzione delle esportazioni di petrolio russo. Erano straordinariamente vulnerabili perché, a differenza della maggior parte delle altre imprese occidentali, avevano spostato risorse per aiutare la Russia sin dalla sua invasione dell’Ucraina. Smettete di ascoltare gli oligarchi greci. Un’altra parte del complesso delle materie prime che esercita forti pressioni contro il tetto del G7 sono gli analisti delle materie prime, che prevedono enormi picchi del prezzo del petrolio. Ciò ha ignorato il crescente rischio di recessione globale, che ha continuato a spingere i prezzi del petrolio down. Lezione finale: ignorare la paura degli analisti delle merci.