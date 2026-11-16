Sanchez se ne va oppure? Il sondaggio a 13 giorni dal voto

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Pedro Sánchez recupera terreno, il PSOE torna sopra il 30% e raggiunge il miglior risultato nei sondaggi dell’intera legislatura. Ma basterà per restare al governo? A giudicare dall’ultima rilevazione, la risposta è tutt’altro che incoraggiante per il premier socialista. Il quarto tracking elettorale realizzato dall’istituto 40dB. per El País e Cadena SER, pubblicato oggi lunedì 16 novembre, registra una rimonta dei socialisti, che salgono al 30,3%, riducendo il distacco dal Partito popolare di Alberto Núñez Feijóo. Il PP resta comunque davanti con il 31,5%, mentre Vox, il partito guidato da Santiago Abascal, si attesta al 18%. Numeri che raccontano una competizione più serrata tra i due principali partiti spagnoli, ma che non modificano, almeno per il momento, i rapporti di forza tra gli schieramenti.

Il dato politicamente più importante, infatti, non riguarda soltanto le percentuali. Riguarda i seggi. Secondo le proiezioni pubblicate da El País, il Partito popolare otterrebbe 130 deputati e Vox altri 62, per un totale di 192 seggi. La maggioranza assoluta del Congresso spagnolo è fissata a 176, su un totale di 350. Il centrodestra e la destra avrebbero dunque, sulla carta, 16 seggi in più del necessario per governare insieme. Il PSOE si fermerebbe invece a 119 deputati, ai quali si aggiungerebbero i cinque del Frente Amplio, i cinque delle altre coalizioni di sinistra e nessuno di Podemos. Anche considerando gli altri partiti territoriali, il quadro sarebbe complicato per Sánchez. Insomma, i socialisti recuperano voti, ma non abbastanza da ribaltare la maggioranza parlamentare indicata dal sondaggio.

La rimonta del PSOE presenta comunque un elemento interessante. Come osserva El País, i socialisti crescono senza sottrarre consensi alle formazioni alla loro sinistra. Il Frente Amplio sale al 3,7%, mentre Podemos rimane all’1,1% e le altre coalizioni di sinistra raccolgono complessivamente l’1,7%. Dall’altra parte, il PP registra un leggero recupero e Vox appare stabile negli ultimi giorni. Il partito di Abascal, tuttavia, continua a mostrare una particolare capacità di mobilitare chi alle precedenti elezioni era rimasto a casa: secondo la rilevazione, il 13,7% degli intervistati che non aveva votato nel 2023 dichiara ora l’intenzione di scegliere Vox. Un bacino che potrebbe rivelarsi importante nella competizione elettorale.

C’è poi un altro dato che Sánchez può leggere con maggiore soddisfazione: quello sulla preferenza per il presidente del governo. Il leader socialista raccoglie il 32,1% delle indicazioni, davanti a Feijóo, fermo al 21,1%, e ad Abascal, al 19%. Più distanti Ada Colau, al 4,4%, e Irene Montero, al 2,9%. Il premier uscente, dunque, conserva un vantaggio personale sui suoi principali avversari, almeno secondo questo indicatore. Ma la popolarità di un candidato e la possibilità di costruire una maggioranza parlamentare sono due cose diverse. E in Spagna, dove il sistema elettorale e le alleanze territoriali incidono sulla distribuzione dei seggi, la seconda resta decisiva.

Sánchez può ancora recuperare? Il tracking dimostra che il PSOE è in grado di risalire nei consensi, ma non consente di stabilire come finiranno le elezioni. Le stime sui seggi presentano margini di incertezza e la campagna elettorale è ancora in corso. La fotografia del 16 novembre, però, è piuttosto chiara: i socialisti stanno accorciando le distanze dal PP, mentre la somma tra popolari e Vox continua a superare la soglia della maggioranza assoluta. Sánchez rimonta, ma per ora la rimonta non basta. Ed è proprio questo il paradosso messo in evidenza dall’ultimo sondaggio pubblicato da El País: il PSOE ottiene il suo risultato migliore della legislatura, ma la maggioranza parlamentare stimata resta nelle mani dei suoi avversari.

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