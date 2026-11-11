Scappa dal balcone per evitare l’estradizione: l’ex Br è in fuga

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A 74 anni, dopo aver denunciato gravi problemi di salute e ben tre ictus, Leonardo Bertulazzi avrebbe trovato le energie per un’evasione degna di un film d’azione. L’ex terrorista delle Brigate Rosse, condannato in Italia a 27 anni di carcere, è fuggito dagli arresti domiciliari a Buenos Aires proprio quando sembrava ormai imminente la sua estradizione. Come? Calandosi dal balcone del quinto piano con un’imbracatura. Avete letto bene.

Non solo. Secondo la ricostruzione pubblicata da Repubblica, Bertulazzi sarebbe riuscito anche a manomettere il braccialetto elettronico, collegandolo a un dispositivo capace di simulare la temperatura corporea. Il sistema avrebbe continuato a trasmettere segnali apparentemente regolari, mentre l’ex brigatista si dileguava. Una ricostruzione sulla quale restano da chiarire alcuni dettagli tecnici. Ma il risultato, quello sì, è evidente: Bertulazzi è nuovamente latitante.

E non parliamo di un personaggio qualsiasi. Membro della colonna genovese delle Br, partecipò al sequestro dell’industriale Pietro Costa nel 1977. Parte del riscatto servì a finanziare l’organizzazione terroristica, compreso l’acquisto dell’appartamento romano di via Montalcini nel quale, l’anno successivo, sarebbe stato tenuto prigioniero Aldo Moro.

La sua storia giudiziaria sembra infinita. Rifugiatosi in Sudamerica nel 1980, venne arrestato in Argentina nel 2002, ma fu successivamente liberato. Ottenne persino lo status di rifugiato politico, revocato soltanto nel 2024. Nuovo arresto, domiciliari, ricorsi contro l’estradizione. Fino all’ultimo, respinto dai giudici argentini.

Il suo avvocato, Rodolfo Yanzon, ha sostenuto che Bertulazzi fosse in condizioni fisiche precarie, tanto da aver subito tre ictus e da necessitare di ulteriori accertamenti medici. Circostanze che, secondo la difesa, avrebbero dovuto impedire il trasferimento in Italia. Una questione seria, naturalmente. Peccato che, stando alla ricostruzione della fuga, l’uomo sia poi riuscito a scendere dal quinto piano appeso a un’imbracatura.

Ora le autorità argentine lo cercano in tutto il Paese. Ma il problema non è soltanto trovare il fuggitivo. È capire come un uomo sottoposto a sorveglianza, con un braccialetto elettronico e un’estradizione imminente, sia riuscito a sparire.

Dopo oltre quarant’anni trascorsi lontano dalle carceri italiane, Bertulazzi sembrava finalmente destinato a scontare la propria condanna. E invece, ancora una volta, è riuscito a sottrarsi alla giustizia. A quanto pare, il quinto piano era un ostacolo più semplice dell’estradizione.

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