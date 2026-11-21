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Francesco Schettino è tornato fuori dal carcere. L’ex comandante della Costa Concordia, condannato a 16 anni per il naufragio che provocò la morte di 32 persone, ha lasciato il penitenziario romano di Rebibbia nella serata di venerdì 20 novembre. Non ha finito di scontare la pena, sia chiaro. Ma il tribunale di sorveglianza gli ha concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali, una misura che gli permetterà di trascorrere fuori dalle mura carcerarie i sei anni e mezzo che ancora gli restano. Dove andrà? Quale attività svolgerà? Per il momento non si sa. Si conosce soltanto il provvedimento, confermato dalla sua legale, Francesca Carnicelli al sito Maremma Oggi. Una decisione che arriva dopo nove anni e mezzo trascorsi dietro le sbarre e che inevitabilmente riporta alla memoria una delle più gravi tragedie della navigazione italiana.

Era il 13 gennaio 2012 quando la Costa Concordia, con oltre quattromila persone a bordo, si avvicinò pericolosamente all’isola del Giglio durante il cosiddetto inchino. La nave urtò gli scogli, riportando una gigantesca falla nello scafo, e cominciò a imbarcare acqua fino ad adagiarsi su un fianco davanti alla costa. Fu il caos. Passeggeri e membri dell’equipaggio cercarono di raggiungere le scialuppe mentre le operazioni di evacuazione procedevano tra ritardi e difficoltà. Trentadue persone persero la vita. Di quella notte resta anche la telefonata diventata celebre tra il comandante della Capitaneria di porto Gregorio De Falco e Schettino, che aveva già lasciato la nave: «Vada a bordo, cazzo!». L’ex comandante fu successivamente condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per le responsabilità accertate nel disastro.

Per Schettino, in realtà, l’uscita dal carcere era già stata una possibilità concreta nell’aprile del 2025. All’epoca aveva chiesto la semilibertà e per lui era stato individuato persino un possibile impiego in Vaticano, presso la Fabbrica di San Pietro, dove avrebbe dovuto occuparsi della digitalizzazione del patrimonio culturale. Poi la rinuncia. «Le condizioni lavorative sono venute meno, quindi abbiamo deciso di rinunciare», aveva spiegato la sua avvocata. Nel frattempo l’ex comandante aveva continuato il percorso rieducativo a Rebibbia, dove già dal 2020 svolgeva attività di digitalizzazione e aveva ottenuto anche alcuni permessi premio. Adesso arriva una misura diversa: l’affidamento in prova ai servizi sociali, che non prevede il rientro quotidiano in carcere. Schettino dovrà rispettare le prescrizioni dei magistrati e sarà seguito dall’Ufficio di esecuzione penale esterna. In caso di violazioni, il beneficio potrà essere revocato. Insomma, fuori da Rebibbia, ma non libero da ogni obbligo.

A spiegare le ragioni del provvedimento è l’avvocato Francesca Carnicelli, che al sito Maremma Oggi ha espresso soddisfazione per la decisione: «È tanta, a nostro parere c’erano tutti i requisiti per la concessione di questa misura alternativa, che rappresenta la corretta prosecuzione del percorso intrapreso dopo la condanna». La legale sottolinea anche l’esito delle valutazioni effettuate durante la detenzione: «La valutazione è stata estremamente positiva da parte di tutti gli operatori, sia per quanto riguarda il comportamento del detenuto Schettino, che per l’adesione alle direttive del percorso sanzionatorio e rieducativo progettato per lui».

Insomma, l’uomo che comandava la Costa Concordia nella notte del naufragio non dormirà più a Rebibbia, almeno finché rispetterà le condizioni della misura concessa. Per la giustizia italiana, il percorso rieducativo intrapreso in carcere può proseguire all’esterno. Una possibilità prevista dall’ordinamento anche per chi ha riportato condanne pesanti. Resta però il peso di quella notte al Giglio: trentadue morti, migliaia di persone costrette ad abbandonare una nave che affondava e una tragedia che, a quasi quindici anni di distanza, continua a essere ricordata. Per Schettino comincia un nuovo capitolo. Per i familiari delle vittime, la storia della Concordia non potrà mai essere soltanto un capitolo chiuso.

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