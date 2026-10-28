“Se invece di comprare i banchi a rotelle…”. La stoccata di Meloni a Conte sulla manovra

Puntuale è arrivata la stoccata di Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte. Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova, e ultima, manovra finanziaria di questo governo, la premier ha presentato infatti anche le misure destinate ai più giovani (precisando che non si tratta di risposte a chi devasta le città ma di misure pensate per quegli studenti che vogliono emergere facendo bene il proprio lavoro).

Il governo punta infatti a migliorare le condizioni degli edifici scolastici, intervenendo in particolare sulle temperature all’interno delle classi. Giorgia Meloni ha annunciato che una quota dei fondi legati alla clausola nazionale di salvaguardia per l’energia (Nec) sarà destinata all’installazione di impianti di climatizzazione e pompe di calore in tutti gli istituti. Il meccanismo europeo della Nec permette ai Paesi membri di beneficiare di margini aggiuntivi di flessibilità nei conti pubblici, sottraendo alcune tipologie di investimenti energetici ai vincoli ordinari sul deficit. “È una richiesta che arriva dalle famiglie, dagli insegnanti e dai ragazzi – ha detto la premier – È una questione di civiltà: nessuno dovrebbe studiare al freddo o a 35 gradi a giugno, e se in passato invece di dedicare le risorse per comprare degli utilissimi banchi a rotelle ci si fosse occupati anche di questo oggi staremmo meglio”.

Infine, nuovi stanziamenti anche per gli atenei: il finanziamento dell’università viene incrementato di 200 milioni di euro, una somma supplementare rispetto ai circa 9,5 miliardi già previsti dal Fondo di finanziamento ordinario (Ffo).

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