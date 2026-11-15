Cultura, tv e spettacoli

“Sento puzza!”. Volano gli stracci tra D’Urso e Mariotto

A Ballando scoppia la lite in giuria tra l'ex conduttrice Mediaset e lo stilista

2.6k 0
0
Ascolta l'articolo
0:00 / --:--

Tra un ballo e l’altro, il talent show Ballando con le stelle si è trasformato in un vero e proprio ring, culminando in un durissimo scontro tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso.

Tutto è iniziato dalle critiche mosse da Barbara D’Urso alla performance di Ornella Muti. Un giudizio che ha mandato su tutte le furie Guillermo Mariotto, da sempre devoto ammiratore dell’attrice e storicamente ai ferri corti con la ex conduttrice di Mediaset.

La discussione è degenerata in un attimo: Mariotto ha zittito in malo modo la collega e ha compiuto un gesto che ha lasciato lo studio a bocca aperta, spruzzando del profumo nell’aria accanto a lei e urlando: «Sento puzza».

Barbara D’Urso ha preteso l’intervento immediato di Milly Carlucci. Dopo la pausa pubblicitaria, lo scontro non si è spento: al rientro in onda, la giudice ha lanciato un aut aut durissimo alla produzione: «O me o lui».

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Segui nicolaporro.it su Google CLICCA QUI
#Ballando con le Stelle#barbara d'urso#Guillermo Mariotto
Commenta per primo
Sedute Satiriche di Beppe Fantin - Vignetta del 14/11/2026

SEDUTE SATIRICHE

Vignetta del 14/11/2026
Vai all'archivio delle vignette
Iscrivi al canale whatsapp di nicolaporro.it

IL PIÙ LETTO DEL MESE

Politiche green 17.8k

"Lo fanno ancora?". E giù risate: Greta prende in giro chi protesta per il clima

SEDUTE SATIRICHE

La sicurezza nazionale è finita nello spam - Vignetta del 14/11/2026 - Sedute Satiriche di Beppe Fantin

La sicurezza nazionale è finita nello spam

Vignetta del 14/11/2026

Porrogramma del 15/11/2026