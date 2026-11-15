“Sento puzza!”. Volano gli stracci tra D’Urso e Mariotto

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Tra un ballo e l’altro, il talent show Ballando con le stelle si è trasformato in un vero e proprio ring, culminando in un durissimo scontro tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso.

Tutto è iniziato dalle critiche mosse da Barbara D’Urso alla performance di Ornella Muti. Un giudizio che ha mandato su tutte le furie Guillermo Mariotto, da sempre devoto ammiratore dell’attrice e storicamente ai ferri corti con la ex conduttrice di Mediaset.

La discussione è degenerata in un attimo: Mariotto ha zittito in malo modo la collega e ha compiuto un gesto che ha lasciato lo studio a bocca aperta, spruzzando del profumo nell’aria accanto a lei e urlando: «Sento puzza».

Barbara D’Urso ha preteso l’intervento immediato di Milly Carlucci. Dopo la pausa pubblicitaria, lo scontro non si è spento: al rientro in onda, la giudice ha lanciato un aut aut durissimo alla produzione: «O me o lui».

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