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Come ampiamente riportato dalla stampa nazionale, Nadir Rossi, l’infermiere accusato di aver ucciso la moglie con l’insulina si è impiccato nel carcere veronese di Montorio. L’insano gesto è avvenuto il 20 novembre scorso quando al detenuto, che per la cronaca non era ancora stato rinviato a giudizio, il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta di scarcerazione avanzata dal suo legale. Trovato ancora in vita in condizioni disperate, il 23 novembre ne è stata dichiarata la morte cerebrale con l’autorizzazione, secondo indicazioni del defunto, a espiantarne gli organi.

Ora, io non so se il mondo dell’informazione abbia giocato un ruolo in questa ennesima tragedia carceraria – sarebbero 68 i suicidi avvenuto nelle strutture penitenziarie dall’inizio dell’anno -. Tuttavia, ciò che abbiamo denunciato in un precedente articolo, il processo in diretta, con tanto di condanna giudiziaria e morale, inscenato in una puntata di Storie Italiane, condotto su Rai 1 da Eleonora Daniele, non credo che abbia aiutato a sostenere il principio costituzionale del garantismo, trasformando il dibattito in una sorta di plotone di esecuzione in cui gli ospiti hanno infierito senza pietà contro il presunto Caino di turno.

Ma non basta, il 24 novembre, nel commentare la notizia del suicidio, la conduttrice è andata oltre. Dal momento che la figlia di cinque anni di Rossi, che dopo il suo arresto si trova con i nonni paterni, la Daniele ha pubblicamente preso posizione in favore dei nonni materni ai quali, a suo dire, prima ancora che si possa esprimere in giudice su un probabile contenzioso tra le due famiglie, andrebbe affidata la povera orfana, senza se e senza ma, parola di giovane marmotta.

Ancora una volta, senza entrare in ulteriori dettagli di questa immane tragedia familiare, la domanda che io mi pongo e che giro a chi opera nel mondo dell’informazione, particolarmente in quello finanziato con i quattrini del contribuente: ma cos’è il garantismo? E non è una domanda retorica, poiché a questo punto ho il dubbio che alla mia veneranda età io non lo abbia ancora compreso in tutte le sue sfumature.

Claudio Romiti, 25 novembre 2026

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