Esteri

Sparatoria in Francia, c’è una vittima: “Voleva una strage”

Almeno una persona è morta, altre quattro ferite tra cui una bambina. Tutte le vittime sono di origine africana

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Un morto e quattro feriti, tra cui una bambina di 12 anni raggiunta da otto colpi. È il bilancio della sparatoria avvenuta questa mattina, nelle Yvelines, in Francia. Poco dopo le 10.30, un uomo di 39 anni alla guida di un’auto ha aperto il fuoco contro i passanti lungo la strada nazionale 10. La bambina è stata trasportata in ospedale e le sue condizioni, secondo il sindaco di La Verrière, Nicolas Dainville, sono stabilizzate. Feriti anche due uomini, uno sulla ventina e l’altro di 49 anni: per entrambi non sarebbe in pericolo di vita.

L’arresto e l’arma nell’auto

Il sospettato, un cittadino francese di 39 anni identificato come Kévin T., è stato fermato dalla polizia a Coignières e posto in stato di fermo. Nel veicolo gli investigatori hanno trovato una pistola-mitragliatrice (identificata dalle prime ricostruzioni come un residuato della Seconda Guerra Mondiale). Secondo le informazioni raccolte, durante la perquisizione dell’auto la polizia ha trovato anche cocaina e bombolette di spray al peperoncino.

L’uomo risulta già noto agli archivi giudiziari francesi, ma non figura negli schedari relativi alle persone sospettate di radicalizzazione. Un dato che non chiarisce, da solo, le ragioni dell’attacco anche se il sindaco parla di attacco volutamente razzista affermando “che «Kévin, 39 anni, nato a Saint-Cyr-l’École, prendeva di mira persone di colore».

La pista terroristica

«Sparava manifestamente a caso e voleva fare una strage», ha dichiarato il sindaco di Trappes, Ali Rabeh. Le circostanze dell’aggressione restano al vaglio degli investigatori, chiamati a ricostruire la dinamica e individuare il movente. La Procura nazionale antiterrorismo ha assunto il caso, come annunciato dal ministro dell’Interno Laurent Nuñez.

Articolo in aggiornamento

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