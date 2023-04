Stop a ChatGpt, perché è un danno per l’economia

Dimensioni testo Piccolo

La recente decisione del Garante della privacy italiano di sospendere l’accesso al servizio ChatGPT di OpenAI in Italia rappresenta un grave ostacolo all’innovazione tecnologica e potrebbe avere ripercussioni negative sull’economia del Paese. Sebbene le preoccupazioni sulla privacy e la protezione dei dati personali siano assolutamente valide, è essenziale trovare un equilibrio tra la tutela dei diritti degli utenti e il sostegno allo sviluppo di tecnologie promettenti come ChatGPT.

Le potenzialità di ChatGPT sono notevoli e spaziano dall’assistenza nella ricerca all’agevolazione della comunicazione tra diverse lingue e culture, fino al supporto in settori come l’istruzione e la medicina e alla ricerca scientifica in generale.

Invece di bloccare completamente l’accesso a questa tecnologia, sarebbe auspicabile trovare un compromesso tra la protezione della privacy e il progresso tecnologico.

Nonostante la disponibilità di OpenAI a collaborare con il Garante della privacy per risolvere le questioni sollevate e garantire il rispetto delle normative sulla privacy, la sospensione del servizio potrebbe avere ripercussioni negative per le aziende italiane che utilizzano ChatGPT o tecnologie simili.

Si stima che il mercato globale dell’intelligenza artificiale raggiungerà i 190 miliardi di dollari entro il 2025, con un tasso di crescita annuo composto del 36,6% tra il 2020 e il 2025. Limitare l’accesso a questa tecnologia in Italia potrebbe portare a una perdita di opportunità per le aziende nazionali che cercano di sfruttare il potenziale dell’intelligenza artificiale per migliorare la loro competitività sul mercato globale.

La sospensione del servizio in Italia potrebbe inoltre spingere gli utenti a cercare soluzioni alternative, come l’utilizzo di VPN o applicazioni che si basano su API per accedere a ChatGPT o ad altri servizi di intelligenza artificiale. Questo comportamento, oltre a mettere in discussione l’efficacia delle restrizioni imposte dal Garante, rende ancora più difficile per le autorità regolamentare e proteggere la privacy dei dati degli utenti.

L’impatto economico della sospensione di ChatGPT sulla società italiana potrebbe manifestarsi in diversi modi. Le imprese italiane che utilizzano ChatGPT o tecnologie simili potrebbero subire un calo della produttività e un aumento dei costi operativi, poiché sono costrette a trovare alternative meno efficienti o a investire in nuove soluzioni. Inoltre, la sospensione di ChatGPT potrebbe influenzare negativamente la reputazione dell’Italia come Paese leader nel campo della tecnologia e dell’intelligenza artificiale, scoraggiando gli investimenti stranieri nel settore tecnologico italiano e limitando la crescita delle startup e delle aziende nazionali.

In conclusione, pur riconoscendo l’importanza della protezione della privacy e dei dati personali degli utenti, è fondamentale trovare un equilibrio tra la tutela dei diritti degli individui e il sostegno all’innovazione tecnologica. La sospensione di ChatGPT in Italia rappresenta un passo indietro per l’industria tecnologica italiana e potrebbe avere ripercussioni economiche negative per il Paese. Sarebbe più opportuno instaurare un dialogo costruttivo tra il Garante della privacy e OpenAI per garantire che i sistemi di intelligenza artificiale come ChatGPT rispettino le normative sulla privacy, senza ostacolare lo sviluppo e l’adozione di soluzioni che potrebbero avere un impatto positivo sulla vita delle persone e sull’economia.

Dimostriamo di non essere l’unico Paese al mondo avverso alla tecnologia e facciamo subito qualcosa: per chi fosse interessato, può diventare firmatario di questa petizione.

Alberto Gerli, 3 aprile 2023