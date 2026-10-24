Toni Capuozzo: “Ho un tumore”

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Toni Capuozzo ha un tumore. Lo ha annunciato lui stesso sui social, anche se forse avrebbe preferito tenerlo per sé. Ma è una persona nota e sa come funzionano certe cose quando le notizie cominciano a girare.

“Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: si, ho un tumore. Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti”, ha detto. “Tra le cose lasciate a metà i conti per il funerale di Alla. I conti con la mia vita li ho fatti senza saperlo nel podcast di Luca Zaia, il Fienile”.

Lo storico inviato di Mediaset fa riferimento all’intervista rilasciata all’ex presidente della regione Veneto. “Ho paura del dolore e di perdere la dignità. Ai miei figli ho detto: Il giorno in cui vedete che ho perso dei colpi, portatemi in un istituto, non voglio pesare sugli altri”, aveva raccontato parlando della morte.

Inviato di guerra per Mediaset, Capuozzo ha coperto gran parte degli scenari internazionali: è stato nei Balcani, in Afghanista, in Somalia e in Iraq raccontando le guerre con il suo stile e quella voce inconfondibile.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).