Vergogna: processano gli agenti delle manganellate di Pisa

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Signori, siamo arrivati al punto che nove poliziotti dovranno presentarsi davanti a un giudice per le manganellate durante un corteo pro Palestina. È successo a Pisa, il 23 febbraio 2024, quando un gruppo di manifestanti cercò di superare un blocco delle forze dell’ordine in via San Frediano. Ora, come racconta Antonia Casini sulla Nazione, gli agenti hanno ricevuto una citazione diretta a giudizio con l’accusa di eccesso colposo nell’adempimento del dovere. L’udienza predibattimentale è fissata per luglio 2027. Attenzione: non significa che siano stati condannati, né che sia già stato accertato un comportamento illecito. Ma il problema politico esiste eccome. A questo punto dobbiamo chiederci che cosa pretendiamo esattamente dalle nostre forze dell’ordine quando devono impedire a un corteo di oltrepassare uno sbarramento. Devono agire o farsi prendere a randellate? Devono tutelare l’ordine pubblico o solo guardare i maranza che spaccano le vetrine e i Pro Pal che assaltano (per dirne una) la redazione della Stampa?

Quel giorno rimasero feriti quindici manifestanti, undici dei quali minorenni, con prognosi comprese tra cinque e trenta giorni. Due agenti finirono a loro volta refertati. Secondo i sindacati di polizia, nei quindici minuti precedenti alla carica ci sarebbero stati «insulti, sputi e anche un pugno» da parte di alcuni partecipanti. I manifestanti, invece, hanno sempre sostenuto che la violenza fosse «gratuita». Ed è proprio questa contrapposizione che dovrà essere chiarita nelle sedi competenti, insieme alla decisione di chiudere Piazza dei Cavalieri, creando quello che è stato definito un effetto imbuto. Ma una domanda resta: se un reparto riceve l’ordine di presidiare una strada e qualcuno tenta di forzare il blocco, come dovrebbe intervenire? Con una gentile richiesta? Con un invito a tornare indietro? Perché il manganello non è un accessorio che gli agenti si comprano per divertimento. È uno strumento di servizio che lo Stato mette a loro disposizione, il cui impiego deve naturalmente rispettare la legge e il principio di proporzionalità.

Il capo della polizia, Vittorio Pisani, aveva ricordato che gli agenti coinvolti si erano presentati spontaneamente in procura per farsi identificare. «I poliziotti coinvolti con professionalità e dignità lo scorso anno si sono presentati in procura facendosi identificare», aveva dichiarato, aggiungendo che «con grande dignità e professionalità» avrebbero affrontato anche la fase processuale. Nel frattempo, la posizione di dieci studenti minorenni indagati per resistenza a pubblico ufficiale è stata archiviata, con la motivazione riportata dalla Nazione secondo cui «si sono solo difesi». Resta invece aperto il filone relativo a tredici maggiorenni.

Eppure il rischio di un messaggio sbagliato alle forze dell’ordine esiste. Chiediamo ai poliziotti di garantire la sicurezza, di contenere le manifestazioni violente, di impedire che le città vengano messe a ferro e fuoco. Poi, quando intervengono, ogni scelta operativa può trasformarsi in un problema giudiziario. Sia chiaro: se un agente supera i limiti previsti dalla legge deve risponderne. La divisa non garantisce impunità. Ma non possiamo neppure pretendere che chi si trova in mezzo a una situazione di tensione debba scegliere tra il rischio di non riuscire a svolgere il proprio compito e quello di finire sotto processo. Perché a forza di considerare ogni intervento di ordine pubblico un potenziale scandalo, il pericolo è che qualcuno finisca per preferire l’immobilismo.

Su quegli scontri intervenne anche Sergio Mattarella, ricordando che «l’autorevolezza delle forze dell’ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni». E aggiunse: «I manganelli sui ragazzi sono un fallimento». Ma esiste anche l’altra faccia della medaglia: la libertà di manifestare non comprende automaticamente il diritto di superare uno sbarramento di polizia. E chi è chiamato a far rispettare un dispositivo di sicurezza deve poterlo fare, entro i limiti stabiliti dalla legge, senza essere considerato colpevole soltanto perché ha impiegato la forza.

Altrimenti non lamentiamoci quando, davanti ai gruppi violenti che devastano le città, agli assalti contro gli agenti o alle bande che seminano il caos nelle strade, ci domandiamo perché la polizia non intervenga con maggiore decisione. Non possiamo chiedere fermezza a chi indossa una divisa e contemporaneamente trattare l’uso legittimo della forza come qualcosa di cui vergognarsi. La magistratura accerterà se a Pisa siano stati superati i limiti. Ma una cosa dovrebbe essere chiara fin da subito: il manganello lo Stato lo consegna ai poliziotti per essere utilizzato quando è necessario, non per tenerlo in bella mostra.

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