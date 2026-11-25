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Non si può mettere il presepe in municipio? E allora lo si mette in piazza. E lo si fa pure gigantesco. Succede a Perpignan, nel sud della Francia, dove il sindaco Louis Aliot, esponente del Rassemblement National, ha fatto installare una Natività monumentale nel cuore della città. San Giuseppe è alto 14 metri. Le tre statue, provenienti da Alicante, in Spagna, sono state trasportate su camion per circa 700 chilometri e montate martedì mattina in place de la République. Secondo l’emittente pubblica France 3, si tratta del presepe più alto mai esposto in Francia.

La vicenda nasce da una lunga battaglia giudiziaria. Nel febbraio del 2025 il tribunale amministrativo di Montpellier aveva bocciato l’installazione del presepe nel cortile del municipio, richiamando il principio di neutralità religiosa delle istituzioni pubbliche. La giurisprudenza francese ammette però, a determinate condizioni, l’allestimento di una Natività negli spazi pubblici in occasione delle festività natalizie. Ed ecco la soluzione escogitata dall’amministrazione comunale. «Tutte quelle persone che non volevano che si mettesse un presepe nel cortile del municipio ora si ritrovano con questo. Lo trovo geniale, è un’idea magnifica», racconta una cittadina ai microfoni di France 3.

Naturalmente non sono mancate le polemiche. L’acquisto delle tre statue è costato alle casse comunali 120mila euro. «Sono cristiano, quindi non mi disturba. Ma quello che mi disturba è che è davvero sproporzionato. È veramente ostentato, si potrebbe dire. Non so a cosa serva», commenta un altro abitante. C’è chi ritiene che quei soldi avrebbero potuto essere spesi diversamente e chi, invece, spera che l’iniziativa possa contribuire a rilanciare il commercio del centro storico.

«Sembra caro, ma non sono un economista e non so cosa rappresenti rispetto al bilancio. Bisogna poi considerare le eventuali ricadute economiche sul commercio, che in questo momento soffre molto. Tutto ciò che può attirare gente e portare clienti è una buona cosa», spiega un cittadino intervistato dall’emittente francese. Il sindaco, dal canto suo, rivendica la tradizione catalana del pessebre e le potenzialità turistiche dell’iniziativa.

Insomma, a Perpignan chi voleva togliere il presepe dal municipio se ne ritrova uno di 14 metri nel bel mezzo della città. Non esattamente il risultato sperato.

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