Vignetta antisemita: la Cnn offende gli ebrei

Pubblichiamo questo articolo, segnalatoci da Michel Sfaradi, a firma di David M. Litman e pubblicato su The Algemeiner.

Se la CNN ha bisogno di flirtare con i troppi antisemiti per riferire sul controverso ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, cosa dice della rete? In un articolo datato 25 gennaio 2023, intitolato “Mentre Israele vieta le bandiere palestinesi, un artista protesta con il suo pennello”, Abeer Salman della CNN sembrava fare di tutto per includere non solo colpi astorici allo stato ebraico, ma inoltre, prendendo in prestito secoli di diffamazione del sangue antisemita, associava la festa della Pasqua ebraica con gli ebrei che beneficiavano dello spargimento di sangue di non ebrei.

Il fulcro dell’articolo è un ritratto del vignettista israeliano di estrema sinistra, in gran parte sconosciuto, Michael Rozanov – che si fa chiamare “Mysh” – che ritrae Ben-Gvir con i colori della bandiera palestinese. Il ritratto ha fatto seguito alla controversa decisione di Ben-Gvir di ordinare alla polizia di rimuovere le bandiere palestinesi dagli spazi pubblici.

Tale è il significato di Mysh e l’attenzione che il suo ritratto di Ben-Gvir ha attirato che anche “dozzine” di 9,3 milioni di cittadini israeliani gli hanno chiesto di disegnare i loro ritratti con i colori. Nel frattempo, la decisione di Ben-Gvir è stata ampiamente criticata da gran parte del resto della società israeliana, compresi gli editoriali sui giornali nazionali. Il sistema giudiziario israeliano deve essere preservato L’indebolimento del sistema legale che risulterebbe dalla promulgazione delle proposte del ministro della Giustizia Yariv Levin rappresenterebbe.

Tuttavia, CNN e Salman non si sono limitati a pubblicare un articolo su un vignettista di estrema sinistra che prendeva in giro un controverso ministro. Invece, includevano inspiegabilmente una vignetta che richiamava molteplici temi antisemiti, oltre a commenti incontrastati e storici che descrivevano gli israeliani come inutilmente crudeli. Di tutte le altre vignette di Mysh, Salman ha scelto di evidenziarne una che ritrae una famiglia ebrea che celebra la Pasqua circondata da un mare di sangue. Le immagini riecheggiano molteplici temi antisemiti e teorie del complotto. Per prima cosa, flirta con l’antica calunnia del sangue secondo cui gli ebrei usano il sangue dei non ebrei durante la Pasqua ebraica per cuocere la matzah. Dall’altro, gioca sui temi degli ebrei che ottengono benefici a spese del sangue e della libertà degli altri. Oltre ad essere un vacuo punto di vista del conflitto, fa parte delle innumerevoli cospirazioni degli ebrei che manipolano il mondo a proprio vantaggio egoistico.

Tuttavia, dare a Mysh il beneficio del dubbio, che forse il suo lavoro è stato semplicemente frainteso, diventa meno sostenibile quanto più si indaga sul resto del suo lavoro. E mentre Salman ha incluso il background su Mysh nella sua storia, sembra essere stata curiosamente incuriosita nel dare un’occhiata al suo portfolio di cartoni animati facilmente accessibile e disponibile al pubblico. Ad esempio, un’altra vignetta ha usato esplicitamente la diffamazione antisemita del sangue pasquale, raffigurante i palestinesi schiacciati a morte tra due pezzi di matzah mentre il sangue scorre.

Mysh ha anche una predilezione particolare per paragonare gli israeliani ai nazisti. Anche quando si è rumorosamente in disaccordo o si detestano determinati politici israeliani, il paragone è al di là del limite. Dimostra un livello sorprendente di ignoranza o la volontà di ridurre al minimo la disumanizzazione di massa e il massacro di ebrei su scala industriale per ottenere colpi politici a buon mercato. I paragoni degli antisemiti sono così prevalenti e così infondati che nella definizione di antisemitismo più ampiamente supportata, la definizione operativa dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto, “fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei nazisti” è esplicitamente elencata come un esempio di antisemitismo.

Questo è tutto in aggiunta al commento di Mysh, per il quale Salman fornisce spazio, inclusa la sua “potente intuizione” secondo cui “l’unica ragione” per cui esisteva un posto di blocco che apparentemente ha presidiato come soldato israeliano “era rendere la vita delle persone nel villaggio più difficile.” Si possono trovare “intuizioni” simili nel lavoro di Mysh, come quella che descrive le bombe israeliane che trasformano innocenti bambini palestinesi in terroristi.

Tale commento astorico, che ritrae gli israeliani come malvagi e crudeli, potrebbe sembrare profondo se si ignora che il terrorismo arabo organizzato e la violenza contro gli ebrei sono iniziati molto prima della nascita di Israele e che i posti di blocco sono stati una risposta a un’ondata di attacchi terroristici, tra cui devastanti attentati suicidi. Tuttavia, Salman ha lasciato incontrastata un’affermazione così ovviamente inesatta, anche se i rapporti passati della sua stessa rete evidenziano il ruolo che questi posti di blocco hanno svolto nel fermare tali attacchi.

La storia di un fumettista che prende in giro un politico controverso può ovviamente essere un articolo interessante e degno di nota. Tuttavia, la pubblicazione di uno sbuffo su Mysh, tra cui una vignetta che riecheggia così da vicino gli stessi temi antisemiti trovati in altri suoi lavori, aggiunge un altro esempio del lungo record della CNN di rapporti di parte e piattaforma incontrastata di antisemitismo .

David M. Litman, 7 febbraio 2023