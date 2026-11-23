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“Giovannone! Icc’è uno che ti vòle!”. Giovannone lo ricorderete certamente almeno voi boomers, comunque lo rievochiamo tra un attimo, adesso basti dire che a chi scrive è prepotentemente balzato alla mente scorrendo un anticipo del libro nuovo di Luigi Manconi, puntato sulla memoria di Basaglia, detto tutto, e sulle proposte di Ilaria Salis, detto anche di più: dalla gloriosa abolizione della follia negli anni ‘70, considerata mera alienazione indotta dal capitalismo, con conseguente cancellazione dei manicomi, cosicché oggi abbiamo i Turetta e i mister X di Garlasco che fruttano business mediatici, ma pure le legioni di presunti squilibrati che, invece, mettono in pratica, lucidissimamente, il Corano quanto a stragi, stupri, assalti; alla sempre attuale abolizione della galera, perché si sa, la colpa è della società, ancora del capitalismo, delle disuguaglianze, della mancata inclusione, insomma la galera va bene solo per i fascisti, a sentenza morale dei comunisti vecchi, nuovi, eterni.

Manconi, nei secoli fedele, apre spolverando l’idiozia di Lotta Continua, di cui fu maggiorente, “C’è stato un tempo in cui la massima «siate ragionevoli: chiedete l’impossibile» non appariva come un’aspirazione velleitaria, ma poteva essere il titolo di un programma credibile. C’è stato un tempo, insomma, in cui l’impossibile poteva essere rovesciato in pratica concreta; e l’utopia non risultava una fuga irrazionale, bensì un obiettivo avvicinabile. E tutto ciò appena (sì, appena) mezzo secolo fa”. Pensa che anni formidabili! L’impossibile come regola di vita, lo sfascio come conseguenza e questi a 80 anni suonati ancora ne hanno nostalgia. Per forza, fu per quel cortocircuito della società, da loro magistralmente cavalcato, che tanti personaggi sedicenti campioni, quelli che avevano studiato, quelli che la sapevano lunga, penetrarono nei gangli decisivi della società: politica, magistratura, informazione, potere vero. Coi risultati che non avremmo più finito di sperimentare, ovvero la rovina. E adesso che son vecchi, da immarcescibili rispolverano le teorie deliranti degli anni verdi infilandoci visioni farneticanti, un film acido dove affiorano i fantasmi di Moro trucidato, la mafia, Peppino Impastato, il fascismo cadente, la Costituente, tanta roba per sostenere l’insostenibile.

Vi risparmio i passaggi, arrivo alla fine dell’estratto pubblicizzato da Repubblica, what else? Perché manicomi e galere vanno non umanizzati, civilizzati, solo cancellati (tranne per i fasci) in nome dell’anticapitalismo, ma una sana promozione capitalistica non fu mai sdegnata. “Di conseguenza, oggi come ieri, valgono e devono diventare effettive ed efficaci le parole che costituivano il titolo di un convegno tenutosi nel 1984 a Parma: Liberarsi dalla necessità del carcere. Ognuna di queste parole va attentamente ponderata – in particolare necessità. Qui c’è tutta la consapevolezza di come la prigione sia infinitamente più di una struttura fisica. Essa rappresenta, piuttosto, un costrutto sociale e culturale che le vicende della vita collettiva hanno reso inevitabile (necessario, appunto), stanti le condizioni e le circostanze del presente. Il carcere è vissuto come una sorta di bisogno primario, destinato a sedare le ansie individuali e collettive, a contenere l’azione criminale, a rimuovere la manifestazione del male. Ecco, dunque, che la prospettiva dell’abolizionismo deve misurarsi con la inevitabile gradualità di un processo di maturazione culturale che, attualmente, appare ben lontano dall’essere avviato. Si arriva con ciò all’esigenza di immaginare una forma di pena detentiva che sia la meno lunga possibile e la meno afflittiva possibile”.

Ecco, qui torna Giovannone, il “sottohoho” (sottocuoco) di Amici Miei che aveva ingravidato la povera Melisenda, figlia del Mascetti che gli fa la supercazzola e lui, Giovannone, arrotando i coltelli impassibile: “Un ho capito un cazzo!”. Che è la stessa precisa reazione venuta a me, anche senza coltelli, cercando di seguire i costrutti di Manconi. Roba, questo è sul mio personalissimo cartellino, parere esclusivamente individuale, da non prendere sul serio, possibilmente in deficit di lucidità analitica. Qui ci permettiamo solo di ricordare a quanti propalano ancora la prospettiva di “liberarsi dalla necessità del carcere”, “immaginare una forma di pena detentica che sia la meno bla bla blaa possibile”, il caso radioso di un Emanuele De Maria, il balordo 35enne che appena ieri, maggio 2025, “premiato” come detenuto modello che scontava un omicidio su una povera donna tunisina, appena scarcerato da Bollate aveva scannato una collega dello Sri Lanka (sì, perché lavorava pure, all’esterno, sempre per premio), poi ferito un altro, infine si era provvidenzialmente fatto fuori lui. Qui le necessità del manicomio e della galera si saldavano, ma, ehi, vuoi mettere immaginare le forme alternative meno lunghe e meno afflittive. O, per essere inclusivi, l’altro caso dell’egiziano che lo scorso luglio, a Milano, in via Pini, quartiere Lambrate, prima si scagliava contro una ronda di vigilanti, poi su una pattuglia di carabinieri spiegando che doveva ammazzarli “per far piacere ad Allah”: lì le teorie manconiane, ovvero volere l’impossibile, furono scrupolosamente osservate: portato in caserma, rifocillato a dolcetti e coca-cola, rispedito libero, perché la colpa era di Trump, dopo 24 ore avrebbe trucidato “per punizione” al parco trotter un italiano che frequentava marchettari tunisini. Eh, che vuoi, l’immaginazione al potere.

Giovannone aveva ragione, e certe supercazzole però non sono innocenti, restano, come vogliamo dire? Discutibili? Oggi come ieri, più di ieri, anche se i comunisti indefessi se la cavano sempre nel fatalismo irresponsabile hegeliano, se i fatti non si adeguano alla teoria, tanto peggio per i fatti”. E per chi li subisce, compagni.

Max Del Papa, 23 novembre 2026

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