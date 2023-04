Vogliono pure vietarci di recitare l’Ave Maria

Dimensioni testo Piccolo

Normale

Grande

A proposito di Tromboni, avrei qualcosa da ridire a quel dirigente scolastico, si chiama Alessandro Cortese, che ha sospeso quella maestra che – in una scuola elementare della Sardegna in provincia di Oristano – ha osato fare una cosa incredibile: ha fatto recitare l’Ave Maria ai suoi studenti.

Una cosa terribile eh. Tra l’altro tutti alunni iscritti all’ora di religione, nessuno non cattolico. Ha recitato una preghiera che recitavano i nonni e i nonni dei nostri nonni. Che fa parte della nostra cultura e della nostra storia.

Un paio di genitori hanno avuto qualcosa da ridire e il dirigente scolastico è stato inflessibile: subito 20 giorni di sospensione e riduzione dello stipendio per la maestra, Marisa Francescangeli. Io vorrei abbracciarla: nella scuola italiana a fianco della stragrande maggioranza di insegnanti per bene e straordinari, abbiamo visto certe volte alcuni casi di professori che entrano in classe con i tacchi a spillo o ubriachi. E mai nessuno è stato subito. Una ricerca della Corte dei Conti registrava che quasi il 50% degli insegnanti condannati per qualche reato anche grave rimanevano al loro posto…

Continua ascoltando la video rubrica di Mario Giordano