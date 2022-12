Mutui, salgono i tassi variabili? Basta lamentarsi: è giusto così

in

Dimensioni testo Piccolo

Normale

Grande

Zuppa di Porro

Guarda questo video su YouTube

È uscito il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale che potete ordinare sulle piattaforme digitali oppure acquistare in tutte le librerie.

00:00 Buongiorno ai commensali!

01:26 Daniela Mastromattei su Libero inserisce Il Padreterno è liberale tra le cose da regalare a Natale. Grazie!

02:38 Bce, la Lagarde alza il tassi e ci sta, ma dice anche che l’Italia è un’anomalia, e ci sta bene.

08:43 Parola ai commensali.

09:57 Stefano Feltri sul Domani scrive che il governo avrebbe trovato il capro espiatorio: la Bce. Vabbè!

10:59 Qatargate, per il Corriere diventa anche uno scandalo la foto di Panzeri e Cozzolino con l’ambasciatore marocchino: qua stanno come al solito perdendo la frizione.

13:28 “Gualtieri coinvolto”, titola Belpietro sulla Verità.

15:00 Caso Soumahoro, la moglie viene indagata e gli sequestrano 600 mila euro, annamo bene!

16:55 Il Fatto contro il cambio di direzione dell’Espresso, roba da soviet.

18:00 Fiorello difende Cristina D’Avena.

18:30 Salvini cambia la legge sugli appalti titola Italia oggi, grande se ci riesce.

19:25 Vittorio Feltri si candida alla regione Lombardia con Meloni e il Pd si occupa delle vie fasciste.

20:15 Giustizia, Sansonetti e Maiolo, prima critica a Nordio…

21:10 Gas, incubo per i giornali tedeschi e il tetto dicono che si avvicina: come no.

22:04 Social, Tik tok vietato ai dipendenti pubblici americani.

23:15 Parola ai commensali. È uscito il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale che potete ordinare sulle piattaforme digitali oppure acquistare in tutte le librerie.