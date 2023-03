Ecco i “compagni che sbagliano”: gli anarchici devastano Torino

in

Zuppa di Porro

00:00 Buongiorno ai commensali!

00:17 Reddito cittadinanza, arriva la modifica del sussidio da parte del governo. Per chi è occupabile avrà il taglio dell’assegno a 375 euro.

02:00 Inchiesta Covid, sapete ormai come la penso, per me è una follia indagare oggi Conte, Speranza e altri sulla prima gestione politica del virus.

05:30 Politica, Calenda scrive il suo manifesto politico sul Foglio.

07:20 La cartolina di Mario Giordano su Oliviero Toscani tutta da leggere sulla Verità. E poi Del Vigo sul Giornale…

09:58 Immigrazione, il Papa darebbe ragione al governo sui trafficanti di morte in mare. Mentre Repubblica insiste sulla necessità degli immigrati per l’Italia, cosa su cui tutti sono d’accordo ma devono arrivare attraverso i flussi non con le carrette.

12:45 Economia, lo Stato tenta Tim: Cassa Depositi offre oltre 20 miliardi per la rete insieme a Macquarie.

13:24 Salvatore Bragantini ci spiega sul Domani che questo governo è appoggiato dall’establishment. E se lo dice lui…