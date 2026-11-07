Zuppa di Porro

Zuppa di Porro con Michele Silenzi e La Casa di Liberilibri

Ospiti, appuntamenti e anticipazioni sul festival con cui la casa editrice celebra i suoi quarant'anni di attività. Un'occasione per scoprire il programma e tutte le novità dell'evento.

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La Zuppa di Porro incontra Michele Silenzi di Liberilibri per presentare La Casa di Liberilibri, il festival del libero pensiero che si terrà dal 13 al 15 novembre 2026 alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Tre giorni di incontri, libri, dibattiti e idee per celebrare i 40 anni di Liberilibri, la casa editrice che dal 1986 difende la libertà individuale e il pensiero fuori dal coro.

Scopri il programma e tutti i dettagli: https://lacasadiliberilibri.it/

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