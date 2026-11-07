Zuppa di Porro con Michele Silenzi e La Casa di Liberilibri

La Zuppa di Porro incontra Michele Silenzi di Liberilibri per presentare La Casa di Liberilibri, il festival del libero pensiero che si terrà dal 13 al 15 novembre 2026 alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Tre giorni di incontri, libri, dibattiti e idee per celebrare i 40 anni di Liberilibri, la casa editrice che dal 1986 difende la libertà individuale e il pensiero fuori dal coro.
Scopri il programma e tutti i dettagli: https://lacasadiliberilibri.it/
Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).
Segui nicolaporro.it su Google CLICCA QUI
SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 05/11/2026