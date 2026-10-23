Zuppa di Porro

I baby criminali vanno in carcere. Dove sarebbe lo scandalo?

Zuppa di Porro del 23 ottobre 2026: rassegna stampa quotidiana

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Zuppa di Porro 23 ottobre 2026

00:00:19 La crisi dei trasporti al sud e i 175 milioni stanziati dal governo per gli autotrasportatori, con questioni di illegalità nei contratti

00:01:45 Analisi dell’impatto reale dell’aumento del gasolio sui prezzi finali dei prodotti, dimostrando come l’incidenza sia minima sulla singola confezione.

00:02:22 Riflessione sui prezzi dell’olio d’oliva con riferimento all’influencer e alle fluttuazioni stagionali del settore agricolo.

00:03:52 La polemica sulle dichiarazioni del ministro Nordio riguardo alle carceri per minorenni violenti e la critica ai giornali progressisti.

00:06:12 L’analisi di Antonio Socci su Libero riguardo alla posizione dei vescovi italiani sui vandali e le critiche al cardinale Zuppi.

00:06:37 La situazione politica milanese con l’assenza di candidati del centrodestra e la critica all’approccio del Campo Largo con Sala e Majorino.

00:08:33 L’intervista di Franceschini al Corriere della Sera che propone primarie tra Elly Schlein e Giuseppe Conte entro gennaio.

00:09:07 La turbolenza dei mercati finanziari con il fly to quality verso i Bund tedeschi e la crisi dei titoli francesi OAT.
00:11:03 L’inchiesta di Tobia Di Stefano sul regolamento europeo Housing Affordable Act e la posizione dell’Asso Immobiliare a difesa dei grandi fondi

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