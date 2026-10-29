Zuppa di Porro

Siher libero, colpo di scena: Travaglio è garantista

Zuppa di Porro del 29 ottobre 2026: rassegna stampa quotidiana

di
3.4k 9

00:00:17 La reazione di Giorgia Meloni alla scarcerazione di Siher da parte del GIP di Milano

00:01:55 Analisi critica della decisione del magistrato che non ha convalidato né l’arresto né il fermo di Siher prima delle manifestazioni di piazza.

00:05:35 Presentazione della finanziaria da 26 miliardi del governo, con metà in deficit, e valutazione delle misure economiche approvate.

00:06:21 Le misure fiscali della finanziaria: riduzione IRPEF per il ceto medio, estensione della flat tax a 100.000 euro e cedolare secca sugli affitti.

00:08:21 La situazione in Spagna dopo il secondo incidente ferroviario grave, con critiche ai sistemi di controllo e sicurezza della rete nazionale.

00:09:35 Le elezioni israeliane e il successo di Netanyahu, con analisi del panorama politico e delle difficoltà di formazione del governo.

00:11:38 I risultati trimestrali di Stellantis superiori alle attese grazie al taglio dei costi e il conseguente balzo in Borsa dell’azienda automobilistica.

00:11:57 Anticipazione dell’analisi sulla quotazione di Anthropic, azienda di cloud computing, e caratteristiche particolari della sua offerta pubblica.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Aggiungi nicolaporro.it alle tue fonti preferite su Google CLICCA QUI
#giorgia meloni#youssef siher#zuppa di porro
9
Leggi i commenti
Sedute Satiriche di Beppe Fantin - Vignetta del 28/10/2026

SEDUTE SATIRICHE

Vignetta del 28/10/2026
Vai all'archivio delle vignette
Iscrivi al canale whatsapp di nicolaporro.it

SULLO STESSO TEMA

Siher, divampa lo scontro sulla gip. Salvini: “ProPal non mentalmente libera”. Il Csm contro Meloni

IL PIÙ LETTO DEL MESE

Youssef Siher Gip
Cronaca 17.2k

Youssef Siher, la giudice che l'ha liberato è tra i "Giuristi per Gaza"

SEDUTE SATIRICHE

Mi hanno fatto la… maranzina - Vignetta del 28/10/2026 - Sedute Satiriche di Beppe Fantin

Mi hanno fatto la… maranzina

Vignetta del 28/10/2026

Porrogramma del 29/10/2026