Siher libero, colpo di scena: Travaglio è garantista

00:00:17 La reazione di Giorgia Meloni alla scarcerazione di Siher da parte del GIP di Milano
00:01:55 Analisi critica della decisione del magistrato che non ha convalidato né l’arresto né il fermo di Siher prima delle manifestazioni di piazza.
00:05:35 Presentazione della finanziaria da 26 miliardi del governo, con metà in deficit, e valutazione delle misure economiche approvate.
00:06:21 Le misure fiscali della finanziaria: riduzione IRPEF per il ceto medio, estensione della flat tax a 100.000 euro e cedolare secca sugli affitti.
00:08:21 La situazione in Spagna dopo il secondo incidente ferroviario grave, con critiche ai sistemi di controllo e sicurezza della rete nazionale.
00:09:35 Le elezioni israeliane e il successo di Netanyahu, con analisi del panorama politico e delle difficoltà di formazione del governo.
00:11:38 I risultati trimestrali di Stellantis superiori alle attese grazie al taglio dei costi e il conseguente balzo in Borsa dell’azienda automobilistica.
00:11:57 Anticipazione dell’analisi sulla quotazione di Anthropic, azienda di cloud computing, e caratteristiche particolari della sua offerta pubblica.
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SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 28/10/2026