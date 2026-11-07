Zuppa di Porro

Allarmi bomba sugli aerei, a questo serve investire nella Difesa

Zuppa di Porro del 7 novembre 2026: rassegna stampa quotidiana

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00:00:55 Gli allarmi bomba su 35 voli europei e l’analisi degli attacchi ibridi, con riferimenti ai giornali Libero e Il Foglio che evidenziano le vulnerabilità.

00:03:48 La necessità di modernizzare la difesa nazionale contro le guerre ibride, citando Corsetti e le nuove minacce informatiche che colpiscono infrastrutture critiche.

00:07:00 Le reazioni di Trump dopo le elezioni e la nomina di Stephen Miller come capo di gabinetto, analizzando le implicazioni per le politiche migratorie americane.

00:08:03 La controversa nomina di Altieri alla presidenza dell’ANAC e le critiche alla gestione del governo Meloni nella scelta dei dirigenti pubblici.

00:10:14 L’analisi politica italiana con Verderame sull’election day e Senaldi sui rischi per il campo largo con possibili candidature di Di Battista.

00:12:55 La polemica di Travaglio sull’acquisto del Quotidiano Nazionale da parte di Leonardo Del Vecchio e le foto del governo con l’imprenditore.

00:16:42  Annuncio del festival Liberi Libri ad Ancona

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