Allarmi bomba sugli aerei, a questo serve investire nella Difesa

00:00:55 Gli allarmi bomba su 35 voli europei e l’analisi degli attacchi ibridi, con riferimenti ai giornali Libero e Il Foglio che evidenziano le vulnerabilità.
00:03:48 La necessità di modernizzare la difesa nazionale contro le guerre ibride, citando Corsetti e le nuove minacce informatiche che colpiscono infrastrutture critiche.
00:07:00 Le reazioni di Trump dopo le elezioni e la nomina di Stephen Miller come capo di gabinetto, analizzando le implicazioni per le politiche migratorie americane.
00:08:03 La controversa nomina di Altieri alla presidenza dell’ANAC e le critiche alla gestione del governo Meloni nella scelta dei dirigenti pubblici.
00:10:14 L’analisi politica italiana con Verderame sull’election day e Senaldi sui rischi per il campo largo con possibili candidature di Di Battista.
00:12:55 La polemica di Travaglio sull’acquisto del Quotidiano Nazionale da parte di Leonardo Del Vecchio e le foto del governo con l’imprenditore.
00:16:42 Annuncio del festival Liberi Libri ad Ancona
Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).
SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 05/11/2026