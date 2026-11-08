La spy story da urlo di Mister Nvidia: intrighi, spie e segreti

00:00:55 La straordinaria storia di Jensen Wang: il fondatore taiwanese di NVIDIA, la società più capitalizzata al mondo, e il suo ruolo nell’industria dei chip per l’intelligenza artificiale
00:05:51 Gli attacchi hacker ricattatori in Italia: la pubblicazione di dati sensibili di politici come Antonio Tajani sul deep web e le nuove minacce alla sicurezza nazionale.
00:08:15 La guerra ibrida e la cialtronaggine italiana: le critiche alla gestione della sicurezza informatica e l’analisi delle debolezze del sistema politico italiano.
00:09:23 Il fotomontaggio di Bonaccini su Tajani: lo scandalo dell’immagine modificata con il cappellino MAGA e le accuse di terrorismo politico nella comunicazione.
00:11:53 La crisi politica in Israele: il tentativo di Eizenkot di formare un governo alternativo a Netanyahu e le tre opzioni per raggiungere la maggioranza parlamentare.
00:13:29 Le dinamiche politiche italiane: la profezia di Renzi sulla Salis come guida dei centristi e le primarie del Partito Democratico tra Schlein e Conte.
00:15:57 Le manovre politiche e gli appalti: le rivelazioni sui finanziamenti alla sorella di Bettini e le nomine politiche nelle istituzioni come il CSM.
00:18:01 Le elezioni comunali a Roma e Milano: la strategia di Gualtieri per un’ampia alleanza di sinistra e l’assenza di candidati forti nel centrodestra.
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SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 05/11/2026