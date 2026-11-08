Zuppa di Porro

La spy story da urlo di Mister Nvidia: intrighi, spie e segreti

Zuppa di Porro dell'8 novembre 2026: rassegna stampa quotidiana

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00:00:55 La straordinaria storia di Jensen Wang: il fondatore taiwanese di NVIDIA, la società più capitalizzata al mondo, e il suo ruolo nell’industria dei chip per l’intelligenza artificiale

00:05:51 Gli attacchi hacker ricattatori in Italia: la pubblicazione di dati sensibili di politici come Antonio Tajani sul deep web e le nuove minacce alla sicurezza nazionale.

00:08:15 La guerra ibrida e la cialtronaggine italiana: le critiche alla gestione della sicurezza informatica e l’analisi delle debolezze del sistema politico italiano.

00:09:23 Il fotomontaggio di Bonaccini su Tajani: lo scandalo dell’immagine modificata con il cappellino MAGA e le accuse di terrorismo politico nella comunicazione.

00:11:53 La crisi politica in Israele: il tentativo di Eizenkot di formare un governo alternativo a Netanyahu e le tre opzioni per raggiungere la maggioranza parlamentare.

00:13:29 Le dinamiche politiche italiane: la profezia di Renzi sulla Salis come guida dei centristi e le primarie del Partito Democratico tra Schlein e Conte.

00:15:57 Le manovre politiche e gli appalti: le rivelazioni sui finanziamenti alla sorella di Bettini e le nomine politiche nelle istituzioni come il CSM.

00:18:01 Le elezioni comunali a Roma e Milano: la strategia di Gualtieri per un’ampia alleanza di sinistra e l’assenza di candidati forti nel centrodestra.

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