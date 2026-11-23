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Un giornalista impiccato a Norimberga. E il riferimento a due giornalisti della Rai. È questo il contenuto del nuovo messaggio pubblicato su X da Michele Gamba, ex segretario del Circolo 2 del Partito democratico di Monza, già finito al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni contro Israele. Stavolta nel mirino ci sono Antonino Monteleone e Giovan Battista Brunori, ai quali Gamba rivolge un paragone con Julius Streicher, il propagandista nazista condannato a morte dal tribunale di Norimberga. Un accostamento che ha provocato la reazione di Daniele Nahum, consigliere comunale milanese di Azione ed ex esponente del Pd, che ora chiede direttamente a Elly Schlein di espellere Gamba dal partito.

Il messaggio pubblicato da Gamba è esplicito: «Sarebbe importante ricordare a Antonino Monteleone e Giovan Battista Brunori e ai vertici Rai che, a Norimberga, anche Julius Streicher, giornalista, finì con i piedi a penzoloni: colpevole di crimini contro l’umanità per incitamento all’odio e alla violenza tramite propaganda». Poi la conclusione: «Fare propaganda per il genocidio rende colpevoli di genocidio». Il riferimento storico è a Streicher, fondatore del giornale antisemita nazista Der Stürmer, condannato a morte nel 1946 per crimini contro l’umanità. Ma il significato politico del post è tutto nell’accostamento: Gamba richiama quella condanna mentre si rivolge a due professionisti dell’informazione e ai vertici del servizio pubblico. Senza che nei confronti dei giornalisti citati risulti alcun accertamento giudiziario paragonabile ai crimini per i quali fu condannato il propagandista nazista.

E non è la prima volta che Michele Gamba finisce al centro di una controversia per ciò che scrive sui social. Nell’aprile scorso, quando era ancora segretario del Circolo 2 del Pd di Monza, aveva pubblicato un messaggio nel quale sosteneva che «Israele è uno Stato illegittimo e terrorista, e va annientato». Una frase che aveva provocato una presa di distanza dei vertici locali del Partito democratico. Il segretario cittadino Valerio Imperatori gli aveva chiesto di lasciare l’incarico, spiegando che quelle parole non rappresentavano la posizione del partito. Gamba si era poi dimesso dalla guida del circolo, precisando però che sarebbe rimasto iscritto al Pd. Successivamente aveva riconosciuto che l’espressione sull’annientamento di Israele fosse sbagliata e potesse essere fraintesa.

Ora arriva la nuova polemica, questa volta sul rapporto tra politica e libertà di stampa. A intervenire è Daniele Nahum, che nel marzo 2024 aveva abbandonato il Partito democratico contestandone le posizioni sulla guerra a Gaza e il clima politico seguito al 7 ottobre. Il consigliere comunale di Milano scrive: «Michele Gamba era già stato cacciato da segretario di circolo dal Pd di Monza ma ha ancora la tessera. Ora evoca Norimberga e la forca (per i giornalisti). Cosa aspetta Elly Schlein a espellerlo definitivamente?». Una richiesta netta, rivolta alla segretaria nazionale, chiamata a prendere posizione su un iscritto che aveva già suscitato forti contestazioni all’interno del partito.

Il punto, naturalmente, non è impedire a Gamba di criticare una trasmissione televisiva, contestare il lavoro di un giornalista o esprimere la propria posizione sul conflitto in Medio Oriente. Sono tutte possibilità che rientrano nel dibattito pubblico. Ma evocare l’impiccagione di un propagandista nazista rivolgendosi a giornalisti contemporanei introduce un paragone di tutt’altra gravità. Resta da vedere se il Pd nazionale interverrà e quale risposta darà Gamba alle critiche.

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