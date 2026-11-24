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Immaginiamo che tra non molto scatteranno gli arresti. Le manette. Il pubblico ludibrio sui giornali per l’incivile assalto dei collettivi studenteschi di sinistra alla sede di Disco Lazio, l’ente regionale per il diritto allo studio. Immaginiamo che il trattamento della procura sarà quantomeno simile a quello dedicato ai “No green pass” protagonisti dell’assalto alla sede della Cgil del 9 ottobre 2021. Altrimenti sarebbe un po’ come fare figli e figliastri.

Di certo ricorderete: per lo sfregio a Landini&co, per cui si mosse tutta la politica e l’indignazione fu unanime, sono state confermate in appello sette condanne superiori agli otto anni di reclusione. Roberto Fiore ha rimediato otto anni e sei mesi, Giuliano Castellino otto anni e sette mesi. I buontemponi di oggi in teoria rischiano grosso. E visto che la gravità di un assalto non dipende da chi lo subisce, i dipendenti di Disco Lazio riceveranno senza dubbio la stessa solidarietà dei lavoratori del sindacato. Domani mattina compreremo i giornali. Ci saranno sicuramente editoriali indignati, prese di posizione degli intellettuali, richieste di intervento al ministro dell’Interno. Ci aspettiamo che la sinistra politica faccia sentire la propria voce con lo stesso vigore di cinque anni fa. E che nessuno si metta a sproloquiare sulle ragioni della protesta, sul disagio giovanile o sulla necessità di ascoltare gli studenti.

Altrimenti saremo autorizzati a nutrire due sospetti, entrambi piuttosto sgradevoli. Il primo è che la Cgil conti più di un ente per il diritto allo studio e che i suoi dipendenti siano lavoratori di serie B. Il secondo è che per taluni dare l’assalto a una sede sia un fatto gravissimo se a farlo sono quattro fascisti e dei no vax, ma tutto sommato derubricabile a un eccesso di esuberanza se a farlo sono gli studenti di estrema sinistra.

Ps: intanto, a qualche ora dai fatti, le home page dei principali siti di informazione italiana non hanno trovato ancora spazio per le devastazioni compiute dai bravi ragazzi della Sapienza. Ma domani, di certo domani, sarà ovunque. O forse no.

Giuseppe De Lorenzo, 24 novembre 2026

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