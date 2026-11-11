Allarme bomba a scuola, chi c’è dietro? Lo strano caso della mail “copia-incolla” (con una sola modifica)

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Trecento scuole italiane finiscono nel mirino di una nuova ondata di allarmi bomba. Ma il dettaglio più inquietante non riguarda soltanto le minacce rivolte agli studenti. Riguarda il testo dell’e-mail che ha fatto scattare l’allerta questa mattina. Perché, secondo quanto ricostruisce l’Adnkronos, il messaggio sarebbe esattamente identico a quello inviato il 2 novembre a 271 istituti scolastici. Identico in tutto, tranne che per un particolare: la firma. La volta precedente il mittente si presentava come il «Corpo delle guardie della rivoluzione islamica», ovvero i pasdaran iraniani. Oggi, invece, a rivendicare la minaccia sarebbe un certo Mikhail Andropov, sedicente leader del Vilayat di Misoginistan. Due identità completamente differenti per lo stesso messaggio. Una coincidenza che solleva inevitabilmente qualche interrogativo sulla provenienza delle e-mail e su chi possa esserci dietro questa sequenza di allarmi.

Per capire di cosa stiamo parlando basta tornare al 2 novembre. In quell’occasione Anna Fucile, preside dell’Istituto comprensivo «Giovanni Cagliero» e della scuola elementare «Gianni Rodari» di Roma, aveva raccontato all’Adnkronos di aver ricevuto il messaggio intorno alle 10.15. «Si spacciavano come il “Corpo delle guardie della rivoluzione islamica” e sostenevano di aver lasciato un sacchetto di plastica contenente dell’esplosivo, che avrebbero fatto esplodere con un detonatore a distanza». E non era finita. «Sostenevano che avrebbero ucciso o mutilato i sopravvissuti». Parole agghiaccianti, rivolte a istituti frequentati anche da bambini. Adesso, a distanza di nove giorni, la stessa minaccia torna a circolare con un nome diverso in calce. E la domanda è inevitabile: si tratta dello stesso autore che cambia identità oppure di qualcuno che sta copiando deliberatamente un messaggio precedente? Al momento non ci sono elementi sufficienti per stabilirlo.

Ma c’è un altro particolare che merita attenzione. Il nome «Misoginistan» richiama infatti una precedente vicenda, quella del 5 novembre all’aeroporto di Fiumicino, quando un’e-mail provocò un allarme bomba relativo a due voli diretti a Roma, uno proveniente da Helsinki e l’altro da Dublino. In quel caso il messaggio era firmato dai «Combattenti dello Stato Maschile» e conteneva frasi come «Siete tutti complici di un complotto criminale. Vogliamo annientarvi per questo». E ancora: «Noi, combattenti dello Stato Maschile, con le nostre azioni di oggi lasceremo un segno nella storia. Il vostro regime femminista se ne ricorderà per sempre». Secondo fonti qualificate citate dall’Adnkronos, il riferimento potrebbe essere al cosiddetto Male State, movimento estremista fondato in Russia da Vladislav Pozdnyakov, noto per la diffusione di contenuti misogini, razzisti e omofobi e dichiarato illegale dalle autorità russe.

Attenzione, però, perché una firma non è una prova di responsabilità. Chiunque può utilizzare il nome dei pasdaran, inventarsi un’organizzazione o richiamare un gruppo estremista per rendere più credibile una minaccia. Ed è proprio questo l’aspetto più singolare della vicenda: prima un’e-mail attribuita ai Guardiani della rivoluzione iraniana, poi un’altra firmata da un presunto leader del «Misoginistan», con in mezzo gli allarmi aerei rivendicati dai «Combattenti dello Stato Maschile». Tre episodi che presentano richiami e somiglianze, ma che non possono essere attribuiti automaticamente alla stessa mano. Saranno gli investigatori a dover accertare eventuali collegamenti tecnici tra i messaggi, dagli indirizzi di provenienza alle modalità di invio.

Resta un fatto: in nove giorni centinaia di scuole italiane sono state raggiunte da minacce pressoché identiche, mentre cambiano i nomi di chi sostiene di averle inviate. E forse, più che concentrarsi sulle sigle roboanti utilizzate dai presunti attentatori, bisognerebbe partire proprio da questa anomalia. Perché se basta sostituire una firma per scatenare un nuovo allarme su scala nazionale, il problema non è soltanto capire chi abbia scritto quelle e-mail. È scoprire chi stia giocando con la paura di migliaia di studenti, insegnanti e famiglie. E soprattutto perché.

Enrico Foscarini, 11 novembre 2026

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