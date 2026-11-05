Cronaca

Allarmi bomba, ecco il testo della lettera minatoria (in italiano): “Vogliamo annientarvi”

Caos nei cieli d'Europa, dirottati una dozzina di voli coinvolti: "Combattenti dello stato maschile contro il vostro regime femminista"

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Immagine generata da AI tramite GPT Image 1.5 di OpenAI
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“Siete tutti complici di un complotto criminale, vogliamo annientarvi per questo. In questo preciso momento sui seguenti voli sono stati piazzati ordigni esplosivi: AY1751 Helsinki-Roma e EI402 Dublino-Roma”. La lettera di minacce che sta terremotando il traffico aereo in tutta Europa è scritta in italiano ed inizia così. Parla di un complotto criminale. Indica gli aerei dove sarebbero state caricate delle bombe. Ipotizza una catastrofe.

Il messaggio sembra essere tradotto e in maniera anche approssimativa, forse con l’Ai. “Noi combattenti dello Stato maschile con le nostre azioni oggi lasceremo un segno nella storia. Il vostro regime femminista se ne ricorderà per sempre. L’esplosione avverrà fra 60 minuti. Oggi il vostro cielo sarà rosso”. Il messaggio è arrivato ai dipendenti di Aeroporti di Roma e anche ad una società di logistica aeronautica. Immediato l’inoltro alla polizia postale e alla Polaria, mentre i caccia dell’Aeronautica si alzavano subito in volo per intercettare i voli sospetti.

Gli aerei in realtà sono atterrati regolarmente scortati dai caccia militari e a bordo non è stato trovato niente. Resta il fatto che simili minacce, che ovviamente è impossibile ignorare, potrebbero terremotare l’intero sistema dell’aviazione civile. Come successo oggi. Le domande sono numerose: perché il messaggio, minatorio ma farlocco, ha scelto proprio quei voli? E cosa c’è dietro? Questi attacchi sono forse legati anche alle intrusioni degli hacker nei frigoriferi di diverse catene alimentari e, in Francia, delle celle che conservano le sacche di sanue?

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