Panico nei cieli d’Europa, raffica di allarmi bomba: decollano i caccia, dirottati aerei

Una raffica di allarmi bomba sta mettendo in agitazione i cieli europei. Aerei di linea costretti a cambiare rotta, atterraggi d’emergenza, interventi dei caccia militari e squadre di artificieri mobilitate negli aeroporti. Dopo i numerosi episodi registrati martedì 3 novembre, anche questa mattina, giovedì 5, sono arrivate nuove segnalazioni che hanno coinvolto diversi voli internazionali. E cresce l’interrogativo su cosa si nasconda dietro questa insolita successione di minacce.

Il caso più eclatante riguarda un Airbus A320 della compagnia Aer Lingus, partito da Dublino e diretto a Roma Fiumicino. Durante il viaggio è scattato un allarme bomba che ha costretto i piloti a modificare la rotta e a dirigersi verso la base militare francese di Évreux, in Normandia. Il velivolo, identificato come volo EI402, è atterrato in sicurezza intorno alle 10.

A bordo si trovavano 151 passeggeri e sei membri dell’equipaggio, trasferiti in una zona sicura dopo l’atterraggio. Le autorità francesi hanno disposto l’intervento degli artificieri per controllare il velivolo. Secondo quanto riportato da Le Figaro, durante l’avvicinamento alla base l’aereo sarebbe stato scortato da un caccia Rafale dell’aviazione francese. L’ufficio del primo ministro Sébastien Lecornu ha confermato di seguire direttamente la situazione.

Ma non è finita. Secondo gli aggiornamenti riportati dal Guardian, altre minacce hanno interessato diversi voli europei. Un aereo Wizz Air partito da Milano Malpensa e diretto a Varsavia sarebbe stato costretto ad atterrare a Vienna. Un’altra segnalazione avrebbe riguardato un volo Finnair da Helsinki a Roma Fiumicino. In Belgio è stato segnalato un allarme su un volo della compagnia polacca LOT proveniente da Varsavia e atterrato a Bruxelles-Zaventem.

Situazione analoga in Bulgaria, dove tre voli Ryanair provenienti da Copenaghen, Madrid e Londra Stansted sono stati interessati da segnalazioni di possibili ordigni. Due aerei sono atterrati a Sofia, mentre il terzo è stato dirottato verso Plovdiv.

I precedenti: sette allarmi in un solo giorno

Quello di oggi non è un episodio isolato. Martedì 3 novembre erano già stati segnalati sette allarmi bomba su voli europei, tutti successivamente risultati falsi. Due avevano interessato direttamente l’aeroporto di Roma Fiumicino, con altrettanti voli Ryanair provenienti da Lisbona e Dublino.

In quell’occasione una mail anonima aveva annunciato la presenza di esplosivi a bordo degli aerei. Per il volo proveniente dall’Irlanda erano decollati immediatamente due Eurofighter del 4° Stormo dell’Aeronautica Militare, partiti dalla base di Grosseto per intercettare e scortare il velivolo fino all’atterraggio. I controlli successivi non avevano individuato alcun ordigno.

Altri episodi avevano coinvolto voli diretti in Polonia, Spagna e Bulgaria. Un aereo Wizz Air partito da Londra Luton era stato inoltre costretto a un atterraggio d’emergenza a Budapest a seguito di un’analoga minaccia.

Chi c’è dietro gli allarmi?

La domanda, a questo punto, è inevitabile: si tratta di una serie di scherzi criminali oppure di un’azione coordinata per mettere in difficoltà il traffico aereo europeo? Per il momento non esiste una risposta definitiva.

Le autorità stanno effettuando verifiche sulle singole segnalazioni. In Italia, dopo gli episodi del 3 novembre, erano state avviate indagini della Polizia di frontiera e della Polizia postale per identificare gli autori delle comunicazioni anonime. Non erano però emersi collegamenti accertati tra i diversi casi.

Un dato resta evidente: anche quando l’allarme si rivela infondato, le conseguenze sono tutt’altro che trascurabili. Basta una minaccia per mobilitare apparati di sicurezza, costringere un aereo a cambiare rotta, interrompere operazioni aeroportuali e coinvolgere centinaia di passeggeri. E ora l’Europa si trova a fronteggiare una nuova sequenza di episodi che impone una domanda: chi sta facendo scattare tutti questi allarmi, e perché?