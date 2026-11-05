Disfatta Midterm: The Day After. Stasera Red Pill episodio 103

Questa sera puntata numero 103 di Red Pill, il programma serale di Atlantico Quotidiano. Ogni giovedì, alle ore 23, con i nostri autori e numerosi ospiti approfondiremo i temi caldi della settimana con l’approccio critico e fuori dal coro che ci contraddistingue. Ospiti: Max Balestra e Iuri Maria Prado.

Dopo la lunga diretta della notte elettorale torneremo ad analizzare l’esito del voto di Midterm, una sconfitta devastante. La fine di un ciclo politico, o un voto da “estinzione”, come l’ha definito Ron DeSantis? Gli ultimi due anni di presidenza Trump, cosa fare con l’Iran, mentre già sono iniziati i movimenti in vista delle presidenziali 2028: JD Vance, Rubio, DeSantis, Cruz, quale sarà il nuovo volto del Gop? E a sinistra, i Democratici sono davvero messi così bene?

Questi i temi che tratteremo nella puntata di questa sera. Se non vi accontentate della “pillola blu”, le solite narrazioni dei media mainstream, cosa state aspettando? Provate Red Pill. Tutti i giovedì alle 23 su NicolaPorro.it, Atlanticoquotidiano.it e i rispettivi canali YouTube: @NicolaPorroZuppa e @atlanticoquotidiano.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).