Attacchi ai frigoriferi, c’è un gruppo sospettato: la pista porta ai pasdaran in Iran

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Non servono missili, droni o carri armati. Per mettere in ginocchio centinaia di supermercati europei può bastare un computer. E, soprattutto, un frigorifero collegato a Internet. Sembra la trama di un film di fantascienza, invece è quello che sarebbe accaduto in Francia, dove gli investigatori hanno individuato una pista decisamente inquietante: dietro il sabotaggio informatico di circa 700 supermercati potrebbero esserci i pasdaran iraniani. Non semplici hacker in cerca di denaro, dunque, ma un’unità informatica collegata ai Guardiani della rivoluzione islamica. A rivelare la svolta nell’inchiesta è stato Le Parisien, mentre la procura di Parigi ha annunciato l’apertura di un’indagine giudiziaria.

La storia risale alla notte tra l’11 e il 12 ottobre. Qualcuno riesce a entrare da remoto nei sistemi che regolano la refrigerazione di centinaia di punti vendita francesi. Il risultato? Temperature spinte fino a 50 gradi, alimenti da buttare e una ventina di principi d’incendio. Gli aggressori avrebbero attivato cicli di sbrinamento anomali e disabilitato gli allarmi di sicurezza, impedendo ai sistemi di segnalare tempestivamente il pericolo. Un’operazione che ha provocato perdite economiche ingenti e dimostrato quanto possa essere vulnerabile una struttura apparentemente banale come il banco frigorifero di un supermercato.

Ora gli inquirenti francesi puntano il dito contro Shahid Kaveh, un’unità cyber offensiva affiliata all’apparato informatico dei Guardiani della rivoluzione. Nel mirino della magistratura sono finiti il suo responsabile e due collaboratori, per i quali sono stati richiesti mandati d’arresto internazionali. Secondo la procuratrice Laure Beccuau, le indagini hanno individuato modalità operative riconducibili al gruppo, comunicazioni in lingua farsi e indirizzi IP collegati a dispositivi situati in Iran. Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha attribuito pubblicamente la responsabilità dell’attacco ai pasdaran, annunciando la convocazione dell’ambasciatore iraniano e l’intenzione di promuovere sanzioni europee. L’attribuzione è dunque sostenuta dalle autorità francesi, anche se le responsabilità penali dovranno essere accertate dalla magistratura.

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Ma c’è un dettaglio ancora più preoccupante. Gli attacchi ai sistemi frigoriferi non si sono fermati alla Francia. Episodi analoghi sono stati segnalati anche in altri Paesi europei, compresa l’Italia, mentre una seconda ondata avrebbe interessato oltre cento strutture, arrivando a coinvolgere persino apparecchiature utilizzate per la conservazione del sangue. Attenzione, però: al momento non è dimostrato che tutti questi episodi siano opera degli stessi hacker iraniani. Resta il fatto che la minaccia è concreta. E che una tecnologia progettata per rendere più efficiente la nostra vita può trasformarsi, se non adeguatamente protetta, in una porta d’ingresso per chi vuole sabotarla.

Il punto politico è proprio questo. La guerra moderna non si combatte più soltanto al fronte. Il ministro Crosetto ormai lo dice da tempo. Può entrare nei supermercati, negli ospedali, nelle reti elettriche, negli acquedotti. Può distruggere merci, provocare incendi e mettere a rischio servizi essenziali senza che venga sparato un solo colpo. E l’aspetto paradossale è che, secondo gli esperti, a facilitare l’attacco sarebbero stati anche software obsoleti e sistemi insufficientemente protetti. Insomma, mentre l’Europa discute di sicurezza e difesa, qualcuno può colpirne le infrastrutture sfruttando una password debole o un programma mai aggiornato. Il nemico non deve necessariamente sfondare i confini. A volte gli basta trovare un frigorifero connesso alla rete.

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