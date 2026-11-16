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Avete presente quando aprite l’app della banca per controllare il saldo, fare un bonifico o verificare se è arrivato lo stipendio e sullo schermo compare un messaggio di errore? Ecco. Immaginate che succeda contemporaneamente a migliaia di clienti di alcune delle più grandi banche del mondo. Non in un Paese arretrato, ma negli Stati Uniti, patria della finanza globale e dell’innovazione tecnologica.

È quello che sta accadendo oggi, lunedì 16 novembre, con JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo e U.S. Bank alle prese con una raffica di segnalazioni di malfunzionamenti. Le difficoltà riguardano soprattutto l’accesso ai servizi bancari online, la consultazione dei conti e alcune operazioni digitali. Problemi sono stati segnalati anche dagli utenti di Zelle, il popolare sistema americano di trasferimento di denaro.

Migliaia di segnalazioni, Chase conferma il problema

A fotografare il disservizio è Downdetector, la piattaforma che raccoglie le segnalazioni degli utenti. Nel corso della giornata sono arrivate migliaia di comunicazioni, soprattutto relative a Chase. Attenzione: questi numeri rappresentano le segnalazioni ricevute dal servizio, non il totale dei clienti effettivamente coinvolti.

La banca ha riconosciuto l’esistenza di un problema tecnico, spiegando che alcune transazioni stanno richiedendo più tempo del normale. Ha però precisato che i clienti continuano ad avere accesso ai propri conti e ai propri fondi.

Una distinzione importante. Non significa che i soldi siano spariti, né che il sistema bancario americano sia collassato. Significa, più semplicemente, che alcuni dei servizi digitali dai quali dipendono milioni di persone hanno smesso di funzionare correttamente.

E non è proprio una notizia da poco.

Attacco hacker? Per ora no

La prima domanda, naturalmente, è sempre la stessa: si tratta di un attacco informatico? Per ora non ci sono elementi che permettano di sostenerlo. Chase ha parlato di un problema tecnico e non di un attacco cyber. Secondo Reuters, non sono emerse indicazioni di un’azione malevola contro JPMorgan, né prove di un unico difetto software responsabile contemporaneamente dei disservizi segnalati presso diverse banche.

Insomma, guai a confondere le segnalazioni simultanee con la dimostrazione di un unico blackout generale.

C’è però un precedente piuttosto ravvicinato. Appena pochi giorni fa, un altro grave disservizio aveva colpito Microsoft, mettendo in difficoltà Outlook, Teams e altri servizi utilizzati in tutto il mondo.

Le due vicende non risultano collegate. Ma sollevano una questione molto simile: quanto siamo diventati dipendenti da infrastrutture digitali che diamo per scontate?

Perché va benissimo digitalizzare tutto. È comodo, veloce, spesso anche più economico. Peccato che, quando la tecnologia decide di fare i capricci, perfino il cliente di una delle banche più grandi del pianeta possa ritrovarsi nell’impossibilità di completare un’operazione banalissima.

La finanza corre alla velocità della luce. Finché non compare la scritta: riprovare più tardi.

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