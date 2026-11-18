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C’è un riflesso condizionato che riemerge puntualmente ogni volta che le istituzioni si trovano spiazzate dalla velocità del cambiamento. Di fronte a una trasformazione profonda, capace di ridisegnare i costumi, il linguaggio e le relazioni umane, la tentazione più forte non è quella di comprendere e governare il fenomeno, ma di brandire la clava del divieto. È ciò che sta accadendo oggi intorno ai social network, trasformati nel capro espiatorio perfetto su cui scaricare ansie collettive e responsabilità regolatorie, attraverso proposte di interdizione statale, rigidi limiti anagrafici e chiusure calate dall’alto. Questa crociata neoproibizionista non è una soluzione: è demagogia allo stato puro.

Nessuno intende negare la portata delle criticità che attraversano l’ecosistema digitale. La dipendenza dagli schermi, l’esposizione precoce dei più giovani a contenuti tossici, la polarizzazione del dibattito pubblico e il cyberbullismo sono problemi reali, che interrogano la tenuta del nostro tessuto sociale e richiedono risposte serie. Tuttavia, una diagnosi corretta non giustifica una terapia sbagliata. Pensare di risolvere un mutamento antropologico e tecnologico con una norma imposta dall’alto significa confondere la complessità della realtà con la semplicità di una pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il divieto statale sui social poggia, infatti, su una doppia illusione. La prima è di natura tecnica e pratica: nell’era della rete, le frontiere legislative tracciate sulla carta si dissolvono al primo clic. Imporre per legge sbarramenti rigidi non elimina il consumo digitale, ma rischia soltanto di spingerlo nella clandestinità. I giovani utenti, spesso più avvezzi alla tecnologia dei loro legislatori, possono aggirare i blocchi attraverso reti private virtuali, profili fittizi o migrando verso piattaforme ancora più opache e prive di adeguati strumenti di moderazione. Nascondere la polvere sotto il tappeto non rende la stanza più pulita: rende soltanto più difficile individuare dove si accumula lo sporco.

La seconda illusione è ancora più grave, perché riguarda la dimensione culturale e pedagogica. Quando lo Stato decide per decreto che una soglia anagrafica stabilita a tavolino possa sostituire un percorso di crescita, compie un atto di suprema pigrizia educativa. La maturità digitale non si acquisisce magicamente al compimento di un’età fissata per decreto: si costruisce giorno dopo giorno, attraverso l’alfabetizzazione mediatica, lo sviluppo del pensiero critico e la presenza attiva delle famiglie e della scuola. Sostituire l’educazione con la proibizione significa privare i ragazzi degli anticorpi necessari per abitare il mondo contemporaneo, lasciandoli disarmati proprio nel momento in cui il divieto cesserà di produrre i suoi effetti.

C’è, infine, un principio liberale che non può essere sacrificato sull’altare del consenso immediato. Lo spazio digitale è ormai, a tutti gli effetti, uno spazio pubblico nel quale si formano le opinioni, si coltivano le relazioni e si esercita il diritto di informarsi e di esprimersi. Accettare l’idea che lo Stato possa ergersi a tutore morale dei cittadini, decidendo per legge quali piazze virtuali siano frequentabili e quali no, apre una crepa pericolosa nello Stato di diritto. La politica che ricorre al divieto finisce così per confessare la propria incapacità di fare il proprio mestiere: incapace di imporre regole trasparenti sugli algoritmi, di pretendere standard di sicurezza effettivi dalle grandi piattaforme e di riformare i programmi scolastici per adeguarli al ventunesimo secolo, sceglie la scorciatoia dell’annuncio muscolare, pur di dimostrare all’opinione pubblica che qualcosa si sta facendo.

Salvatore Di Bartolo, 18 novembre 2026

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