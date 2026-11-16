Confindustria convoca le Assise, la sveglia di Orsini al centrodestra

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Il 14 aprile 2027, a poche settimane dalle elezioni politiche, gli industriali italiani torneranno a riunirsi in Assise generali. Le ha convocate il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine del Forum della Piccola Industria. Non si tratta di un appuntamento qualsiasi. Nella storia di Viale dell’Astronomia le Assise rappresentano un momento in cui il mondo produttivo decide di parlare alla politica con una voce sola. E stavolta il messaggio sembra indirizzato soprattutto al centrodestra: la crescita e la difesa dell’industria devono tornare al centro dell’agenda di governo.

Un programma per chi si candida a governare

Orsini ha annunciato un tour territoriale che culminerà a Bologna, dove verrà presentato un documento da consegnare a tutte le forze politiche. «Noi ovviamente rappresentiamo le imprese e le industrie e non la politica, quindi speriamo che la politica ci ascolti perché, come ricordo spesso, siamo sempre l’83% del welfare del Paese», ha spiegato. Il concetto è semplice: prima di redistribuire la ricchezza bisogna creare le condizioni perché qualcuno la produca. Alle precedenti Assise di Verona, nel 2018, parteciparono circa 7mila imprenditori. Stavolta Orsini promette una platea ancora più numerosa.

L’iniziativa avrà anche una dimensione europea. «Serve un grande momento di riflessione, nazionale ma soprattutto europeo, perché abbiamo bisogno di fare una svolta», ha avvertito il presidente degli industriali. Sul tavolo ci saranno le tecnologie strategiche, dall’intelligenza artificiale al quantum computing, ma anche la difesa dell’industria di base e la sovranità energetica, che per Orsini significa prima di tutto sicurezza nazionale.

Parma 2001, quando Berlusconi sposò il programma degli industriali

Il precedente politico più significativo è quello di Parma, nel marzo 2001. Alla guida di Confindustria c’era Antonio D’Amato, espressione di una stagione in cui la piccola e media industria e il tessuto produttivo del Mezzogiorno avevano conquistato maggiore centralità. Gli industriali avevano elaborato un programma di governo e Silvio Berlusconi, allora candidato alla guida del centrodestra, salì sul palco pronunciando una frase rimasta nella storia dei rapporti tra imprese e politica: «Il vostro programma è il mio programma». Arrivò persino a definire il documento degli industriali una fotocopia del proprio. Poche settimane dopo, a maggio, la Casa delle libertà vinse le elezioni.

L’intesa, tuttavia, non durò. Nel 2004 Confindustria scelse Luca Cordero di Montezemolo, un presidente di profilo più trasversale, attento al dialogo con tutte le forze politiche. Una scelta che rifletteva anche la delusione di una parte del mondo produttivo per le promesse sulla crescita rimaste inattuate. La lezione è che gli imprenditori possono sostenere un progetto politico, ma giudicano soprattutto i risultati. E quando questi non arrivano, il consenso viene meno.

Investimenti, meno burocrazia e capitali privati

Le richieste di Orsini al governo sono piuttosto concrete. La prima riguarda la continuità degli incentivi agli investimenti dopo la conclusione del Pnrr. Confindustria chiede una prospettiva almeno fino al 2029 per l’iperammortamento, così da consentire alle imprese di programmare gli acquisti di macchinari e tecnologie con un orizzonte pluriennale. Orsini preferirebbe inoltre uno strumento sotto forma di credito d’imposta. C’è poi la proposta di estendere la Zes unica a tutto il territorio nazionale, per ridurre i tempi delle autorizzazioni e rendere più semplice realizzare nuovi insediamenti produttivi. «Non è possibile che per fare oggi un investimento ci vogliono tre anni», ha osservato.

Infine, il presidente degli industriali vorrebbe mobilitare il risparmio privato attraverso un piano denominato «Rilancio Italia», coinvolgendo i fondi pensione e le risorse depositate sui conti correnti. L’obiettivo è finanziare investimenti in crescita, scuola e sanità. Il filo conduttore è evidente: meno assistenzialismo, più capitali destinati all’economia reale e condizioni favorevoli a chi investe e crea lavoro.

Superbonus, le regole non si cambiano a partita in corso

Un altro capitolo riguarda la certezza del diritto, tema sul quale Orsini è tornato con particolare durezza. Il riferimento è alla decisione di spalmare su dieci anni i crediti fiscali del Superbonus, modificando le condizioni sulle quali le imprese avevano fatto affidamento.

«Nel momento in cui non c’è la certezza del diritto si rischia che venga meno la fiducia tra imprese e istituzioni», ha sottolineato. Il problema, ha precisato, non riguarda la difesa del sistema bancario, ma le aziende che hanno eseguito i lavori e si ritrovano con crediti da recuperare in tempi molto più lunghi rispetto a quelli originariamente previsti.

Il Superbonus è stato un intervento costoso e pieno di distorsioni, ma questo non giustifica il cambiamento retroattivo delle condizioni per chi ha lavorato rispettando le regole. È una questione di affidabilità dello Stato, oltre che di tutela delle imprese. A complicare il quadro c’è anche il caro materiali, che rischia di bloccare cantieri e contratti già attivi, con conseguenze sull’occupazione.

Il macigno dell’energia e le contraddizioni della transizione verde

Il problema più grave resta però quello dei costi energetici. «È diventato un problema fuori scala», ha denunciato Orsini, ricordando quanto sia difficile chiedere alle imprese di competere con i concorrenti internazionali quando l’energia costa molto più che in altri Paesi europei. Il tema divide anche il mondo associativo, come dimostrano le tensioni nel settore elettrico e l’uscita di Elettricità Futura da Confindustria Energia. Ma il presidente degli industriali ha fissato una priorità: «Non si venderà più energia se non ci sarà più impresa che la consuma. Quindi al primo posto va messa l’impresa che consuma».

È un richiamo che dovrebbe essere ascoltato anche da chi continua a concepire la transizione ecologica come un processo regolatorio, senza considerare i costi per le attività produttive. Un ambientalismo ideologico che rende l’energia più cara e penalizza l’industria rischia di distruggere proprio la base economica necessaria per finanziare la transizione stessa.

L’ultima chiamata al centrodestra

La convocazione delle Assise assume così un significato che va oltre la rappresentanza degli interessi industriali. È un avvertimento al governo Meloni in vista delle elezioni. Il centrodestra ha garantito stabilità politica, disciplina dei conti pubblici e una ritrovata credibilità sui mercati. Risultati importanti, ma che non bastano se la crescita resta debole e il sistema produttivo continua a fare i conti con costi energetici, burocrazia e incertezza normativa.

La tentazione di inseguire il consenso attraverso bonus, sussidi e misure redistributive rischia di far perdere di vista chi crea la ricchezza da distribuire. Dall’altra parte, una parte del centrosinistra torna a proporre ricette che guardano alla patrimoniale, a una maggiore pressione fiscale e al ripristino di strumenti assistenziali come il reddito di cittadinanza. Due visioni economiche profondamente diverse, ma la partita si giocherà soprattutto sulla capacità di offrire prospettive a chi produce.

Nel 2001 Berlusconi comprese che il programma degli industriali poteva diventare il suo. Oggi Giorgia Meloni ha un’occasione analoga: raccogliere le richieste del sistema produttivo e farne una parte qualificante del programma elettorale. Non significa accettare automaticamente ogni proposta di Confindustria, ma riconoscere che senza investimenti, industria competitiva e iniziativa privata non c’è crescita duratura.

Le Assise di Bologna potrebbero essere l’ultima occasione per farlo prima del voto. Il centrodestra è avvertito: ignorare il mondo delle imprese potrebbe costargli molto più di qualche punto di consenso. Dopo la fine dell’esperienza berlusconiana nel 2011, la coalizione dovette attendere undici anni prima di tornare a Palazzo Chigi. La storia, almeno su questo, dovrebbe suggerire prudenza.

Enrico Foscarini, 16 novembre 2026

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