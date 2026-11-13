Messina sfida il governo sulle tasse alle banche: «Pretendiamo rispetto»

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È qui che lo scontro assume una dimensione diversa da quella di una normale trattativa fiscale. Messina ricorda di avere difeso quell’intesa anche davanti agli azionisti internazionali, assumendosi personalmente il peso di una scelta che aveva presentato come un contributo alla stabilità del Paese. «Ci ho messo la faccia sull’accordo, rischiando un’azione di responsabilità», ha detto. La nuova manovra, a suo giudizio, rompe dunque una logica di collaborazione che aveva coinvolto governo e banche.

Il problema, naturalmente, non è che un settore economico pretenda di essere esente dalle tasse. Lo stesso Messina lo riconosce. «Se servono questi fondi è giusto», ha spiegato, chiedendo però che il criterio sia applicato in maniera uniforme. La sua proposta è quella di fissare una soglia minima di profitti imponibili per tutti i settori, anziché costruire un trattamento fiscale specifico per il comparto bancario. È una distinzione importante. Perché una cosa è chiedere un contributo temporaneo a un settore particolarmente profittevole, altra cosa è trasmettere al mercato l’idea che gli utili di determinate imprese possano diventare strutturalmente una fonte di finanziamento della politica di bilancio.

Il «bancomat» dello Stato

Messina contesta anche la rappresentazione delle banche come beneficiarie permanenti di un sostegno pubblico. Il riferimento è alle garanzie statali, spesso indicate dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti come uno degli elementi che hanno favorito il sistema durante le fasi più difficili. «Se andiamo a fare i conti tra minusvalenze sui titoli di Stato e benefici ottenuti con le garanzie, il risultato è a svantaggio delle banche», sostiene il ceo di Intesa.

Il ragionamento parte da un dato tutt’altro che secondario: banche e assicurazioni detengono circa 600 miliardi di titoli di Stato italiani. Sono dunque tra i principali finanziatori del debito pubblico. «Senza le banche non ci sarebbe il finanziamento del debito pubblico», ha sottolineato Messina, ricordando contemporaneamente che gli istituti sono sottoposti alla pressione degli organismi internazionali affinché riducano la concentrazione dei titoli sovrani nei loro bilanci. Il paradosso, secondo il banchiere, è evidente: lo Stato chiede al sistema finanziario di contribuire alla stabilità del proprio debito, mentre contemporaneamente ne aumenta il carico fiscale e modifica le condizioni di utilizzo di crediti già iscritti nei bilanci.

Il Superbonus e il problema della certezza del diritto

Il punto più delicato resta però lo spalma-Superbonus. La legge di Bilancio prevede che una quota dei crediti possa essere utilizzata in un arco temporale molto più lungo. Per le banche, il valore dei crediti interessati è nell’ordine dei 12-14 miliardi di euro. Bankitalia ha riconosciuto che la misura può produrre «impatti significativi» sui conti degli intermediari, pur sottolineando che le banche sono solide e in grado di sostenere questi costi.

È proprio questo passaggio a rendere la discussione più interessante. Non si tratta di sostenere che il sistema bancario sia sull’orlo del collasso: non lo è. Il problema è un altro. Se un credito che lo Stato ha consentito di acquistare e utilizzare viene successivamente diluito nel tempo, il valore economico di quella promessa pubblica cambia.

Messina lo sintetizza così: «È una roba incredibile: dieci anni senza interessi». E aggiunge: «È incredibile che questa norma non sia stata discussa in anticipo».

Il tema, dunque, non è soltanto quanto costi la manovra alle banche. È la domanda che ogni investitore si pone quando compra un titolo o un credito basandosi su una norma dello Stato: le regole resteranno valide fino alla loro naturale scadenza?

Il rischio reputazionale pesa più del gettito

Secondo Messina, il problema dello spalma-Superbonus potrebbe assumere anche una dimensione europea, perché le regole bancarie e di vigilanza potrebbero richiedere una valutazione degli effetti della dilazione sui crediti. Il tema è stato sollevato anche da Bankitalia, che ha evidenziato la necessità di valutare gli impatti sui bilanci e sulle operazioni di cessione dei crediti. Ma al di là delle classificazioni tecniche, c’è una questione economica più generale: la reputazione finanziaria di uno Stato.

L’Italia ha impiegato anni per recuperare credibilità sui mercati. Messina, infatti, non nega affatto i progressi compiuti dal governo Meloni. Al contrario, riconosce che l’esecutivo ha «acquisito stima e credibilità internazionale» e che la stabilità politica ha aiutato il Paese nei rapporti con gli investitori. Proprio per questo il monito è più significativo. «Per errori ci si può giocare il rapporto non solo con le banche, ma con gli investitori internazionali», avverte.

È una questione che dovrebbe interessare non soltanto i banchieri. Quando lo Stato modifica retroattivamente o in corsa le condizioni economiche di un credito, di un investimento o di un contratto, il costo non si misura necessariamente nel bilancio dell’anno corrente. Può riflettersi nel premio per il rischio richiesto dagli investitori domani.

La tassa sulle banche e il confine da non superare

Messina contesta anche il nuovo contributo fiscale. Intesa Sanpaolo ha chiuso i primi nove mesi con 8,2 miliardi di euro di utile, ma, ricorda il Ceo, ha già versato 5,2 miliardi di imposte. «Tanto più si va all’estero, tanto più il tax rate è basso. Per noi è motivo di orgoglio stare in Italia, ma è chiaro che esiste un limite». Il punto non è negare che le imprese redditizie possano contribuire maggiormente alle finanze pubbliche. È stabilire quanto sia affidabile un sistema fiscale che cambia frequentemente il trattamento di un settore specifico.

La stessa Bankitalia ha richiamato l’importanza di un quadro regolatorio «stabile e prevedibile», osservando che modifiche frequenti e inattese della tassazione aumentano l’incertezza e possono condizionare le decisioni di investimento. È forse il punto più importante dell’intera vicenda. Perché un sistema tributario può anche essere severo, ma deve essere prevedibile. Un investitore può sopportare un’imposta elevata se sa che quella sarà la regola. Molto più difficile è programmare quando il perimetro fiscale cambia continuamente in funzione delle necessità della finanza pubblica.

«Fare i bulli con le banche»

Nella parte più politica dell’audizione, Messina è stato ancora più esplicito. «C’è chi prova a fare i bulli con le banche, ma a noi non mette paura». Il riferimento al vicepremier Matteo Salvini è apparso evidente.

Il banchiere contesta una logica secondo cui colpire un settore percepito come impopolare possa produrre consenso. «Più si viene contro di noi e più voti si prendono», osserva, aggiungendo che non avrebbe senso farlo «perché prendi l’1 per cento di voti», soprattutto se «hai perso il 10 per cento». Qui la questione diventa eminentemente politica, ma anche in questo caso esiste una conseguenza economica. Se le banche diventano il bancomat ricorrente del bilancio pubblico, il problema non è soltanto quanto versano oggi. È quale incentivo si crea per il capitale, per gli azionisti e per gli investitori internazionali domani.

Messina ricorda inoltre che dei dividendi distribuiti da Intesa una parte rilevante finisce a investitori istituzionali, famiglie e fondazioni bancarie. E rivendica il ruolo sociale del gruppo: «Il più grande sostenitore dei poveri non è la Chiesa, è Intesa Sanpaolo».

Il vero tema è la fiducia

Giorgetti ha replicato rivendicando la politica economica del governo: «Accetto le critiche di una misura sudamericana ma rivendico la politica asburgica di questi quattro anni». E ha assicurato che le misure fiscali sulle banche non sono finalizzate «a indebolirlo né a comprometterne la capacità di sostenere famiglie e imprese».

Il ministro ha anche lasciato aperta la porta alle modifiche parlamentari, ricordando che «la prudenza sui conti non è un vincolo fine a se stesso». La partita, quindi, non è necessariamente chiusa. Ma lo scontro ha fatto emergere una questione che va oltre Intesa Sanpaolo, le banche e i 7 miliardi di maggiori entrate.

Uno Stato credibile non è quello che non cambia mai le proprie leggi. È quello che, quando le cambia, considera anche il valore della certezza delle regole, del rispetto degli impegni e della fiducia di chi ha investito nel Paese.

Messina può certamente essere accusato di difendere gli interessi del proprio gruppo. È il suo mestiere. Ma quando un banchiere che ha sostenuto un accordo con il governo dice «mantenere i patti è un elemento indispensabile», la questione merita di essere considerata anche al di fuori degli interessi di Intesa.

Perché alla fine il creditore non è soltanto la banca. È anche il mercato. E con il mercato, come con qualsiasi creditore, la fiducia è un capitale che si può costruire lentamente e perdere molto più rapidamente.

Enrico Foscarini, 13 novembre 2026

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