Manovra: banche contro il governo sulle tasse, pronto il ricorso alla Consulta

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Lo scontro sulle tasse entra nella fase più delicata. L’Abi mette sul tavolo 22 miliardi di maggiore pressione fiscale accumulati con le ultime tre leggi di Bilancio, il governo difende la manovra e Matteo Salvini, invece di arretrare, lascia aperta la porta a un nuovo contributo. Sullo sfondo, però, compare un’ipotesi ben più pesante: le banche potrebbero affidarsi alle vie legali, portando davanti alla Corte costituzionale il braccio di ferro sul Superbonus.

L’Abi alza il livello dello scontro

A far salire la tensione è stata l’audizione del direttore generale dell’Abi Marco Elio Rottigni, che davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato ha contestato l’impianto fiscale della manovra. Secondo l’associazione bancaria, le misure approvate nel 2025 e nel 2026 e quelle contenute nel nuovo disegno di legge determinano complessivamente un impatto di circa 22 miliardi di euro, di cui 7 miliardi riconducibili alla manovra attualmente in discussione.

La parte più esplosiva della denuncia riguarda però i crediti del Superbonus. La manovra prevede infatti che la quota utilizzabile nel 2027 venga ripartita in dieci rate annuali. Per Rottigni, la modifica interviene su crediti acquistati sulla base di un calendario già stabilito dalla legge e ne altera il valore economico e finanziario. Da qui la definizione di una misura che «apparirebbe al pari di una ristrutturazione forzosa di un debito dello Stato».

Non è soltanto una questione contabile. L’Abi sostiene che il provvedimento possa produrre effetti negativi su conti economici, patrimonio e liquidità degli istituti e richiama anche i principi affermati dalla Corte costituzionale sul divieto di incidere retroattivamente sul calcolo economico delle imprese.

Il rischio di una battaglia legale

Ed è qui che la partita fiscale può trasformarsi in una questione istituzionale e giudiziaria. L’Abi, per ora, non sembra intenzionata a saltare direttamente al ricorso: la prima scelta resta quella del confronto con Palazzo Chigi, con un incontro auspicato già nei prossimi giorni. Ma l’ipotesi di un passaggio davanti alla Consulta è ormai sul tavolo, eventualmente attraverso iniziative promosse dagli azionisti degli istituti.

Il punto è tutt’altro che marginale. Per il sistema bancario, infatti, non si tratta soltanto di contestare una nuova imposta, ma di mettere in discussione la prevedibilità delle regole fiscali applicate a crediti acquistati facendo affidamento su un determinato calendario di utilizzo. Rottigni ha chiesto un «profondo ripensamento delle disposizioni proposte» per arrivare a un quadro «proporzionato e prevedibile», richiamando anche i possibili profili di compatibilità con il diritto costituzionale e con quello europeo.

È una linea che, se dovesse trasformarsi in un contenzioso, aprirebbe un fronte assai più serio di quello normalmente associato alla trattativa sulla legge di Bilancio: il rapporto tra potere fiscale dello Stato, affidamento degli operatori economici e certezza del diritto.

Salvini non arretra, anzi rilancia

La risposta politica non è stata quella della mediazione. Matteo Salvini ha accolto «con crescente stupore» le proteste del mondo bancario, sottolineando che gli istituti continuano a registrare utili e dividendi elevati. Secondo fonti della Lega, il vicepremier è «determinato a individuare nuove risorse» per lavoratori, pensionati e investimenti infrastrutturali e il partito «non esclude di proporre in sede parlamentare un ulteriore contributo da parte delle banche».

Il tono segna un evidente irrigidimento rispetto all’impostazione iniziale. Lo scorso ottobre Salvini aveva parlato di un contributo da parte di banche e assicurazioni come di una partecipazione «volontaria, gioiosa e spontanea», arrivando ad auspicare almeno 5 miliardi. Ora, davanti alle contestazioni dell’Abi, la linea della Lega è diventata decisamente più combattiva. Dall’altra parte, il responsabile economico di Fratelli d’Italia Marco Osnato ha liquidato le rimostranze con una battuta destinata ad alimentare il confronto: «Che l’Abi si possa lamentare di aver perso soldi col Superbonus mi sembra un po’ eccessivo».

Il governo apre sui crediti, non sulle tasse

La posizione dell’esecutivo resta però più articolata di quella della Lega. Il Mef sta valutando alcuni correttivi sulla disciplina dei crediti edilizi, proprio per ridurre le conseguenze della modifica sui tempi di compensazione. Lo spazio di manovra, secondo le ricostruzioni emerse ieri, potrebbe riguardare anche le richieste dell’Ance.

Sull’aumento della pressione fiscale a carico degli istituti, invece, la porta resta sostanzialmente chiusa. La manovra prevede tra l’altro un ulteriore incremento dell’addizionale Ires per banche e intermediari e una restrizione strutturale delle deduzioni Irap. Per l’Abi, queste misure valgono circa 4,8 miliardi, mentre altri 2,1 miliardi deriverebbero dal differimento di deduzioni e compensazioni.

La contraddizione è evidente: da una parte Palazzo Chigi cerca un compromesso tecnico sul Superbonus, dall’altra la maggioranza continua a considerare il settore bancario una delle principali fonti di copertura della manovra. E proprio questa sovrapposizione rischia di trasformare una normale trattativa parlamentare in una guerra sulla certezza del diritto tributario.

La partita vera si sposta sugli emendamenti

Il confronto, comunque, non si esaurisce nel duello con le banche. La fase decisiva sarà quella degli emendamenti, attesi dopo la conclusione delle audizioni di Giorgetti e con il deposito delle proposte dei gruppi parlamentari. La maggioranza deve trovare un equilibrio tra le diverse richieste senza mettere in discussione l’impianto finanziario della legge di Bilancio.

Sul tavolo ci sono innanzitutto le pensioni, con possibili interventi sulle rivalutazioni e sulla previdenza del comparto sicurezza e difesa. È uno dei terreni sui quali Forza Italia e Lega intendono lasciare il segno, mentre Salvini ha in programma un confronto con i sindacati del settore.

Poi c’è l’exit tax, cioè l’imposta del 26% sulle plusvalenze latenti per chi trasferisce la residenza fiscale all’estero. Forza Italia prepara modifiche per cancellare o riscrivere la norma e considera insufficiente il semplice innalzamento della soglia da 800mila a 5 milioni di euro. Anche la Lega punta a intervenire, con particolare attenzione a start-up e azioni ricevute come retribuzione.

Più complicato, invece, il capitolo sanità. Al momento non emergono aperture significative e il governo continua a richiamare le Regioni a una gestione responsabile delle risorse. La coperta è corta e ogni modifica deve trovare una copertura senza compromettere l’equilibrio complessivo della manovra.

La maggioranza cerca una sintesi

La tensione con le banche si intreccia così con una trattativa politica più ampia. Antonio Tajani e Matteo Salvini hanno chiesto un nuovo vertice con Giorgia Meloni per fare il punto sulle modifiche da portare al testo. La premier sta valutando tempi e modalità, mentre la maggioranza prova a evitare che pensioni, exit tax, Superbonus e coperture fiscali si trasformino in altrettanti fronti di scontro.

Ma il dossier bancario resta quello potenzialmente più esplosivo. Perché un conto è discutere di aliquote e coperture in Parlamento, un altro è arrivare a sostenere che una norma fiscale modifica retroattivamente il valore di un credito già acquistato e può quindi essere sottoposta al vaglio dei giudici. A quel punto, la battaglia sulla manovra smetterebbe di essere soltanto una disputa su chi deve pagare il conto. Diventerebbe una partita sulla credibilità delle regole fiscali italiane. E, per un Paese che ha bisogno di capitali privati, credito e investimenti, non è una distinzione di poco conto.

Enrico Foscarini, 11 novembre 2026

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