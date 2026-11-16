“Caro Toni, ti chiedo scusa”. La commovente omelia al funerale di Capuozzo

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È uno di quei giorni che non avremmo mai voluto raccontare. Non così presto, almeno. Ma bisogna dire che l’omelia di padre Mariano Asunis, grande amico di Toni Capuozzo, ha reso onore al giornalista venuto a mancare nei giorni scorsi a causa di un tumore.

Il frate è un francescano e ha accompagnato Capuozzo in questi ultimi mesi di vita. Durante la cerimonia svoltasi al Duomo di Udine, ha detto: “Per camminare sulla via del Signore basta avere un cuore vero. Toni, ci siamo salutati tante volte in luoghi dove la vita era appesa a un filo. Oggi ti saluto io, da francescano, da sacerdote e da amico. Hai camminato con onestà, a volte nel buio, sempre alla ricerca della verità”. E ancora: “Fratello Toni ti chiedo venia se la mia voce non saprà renderti giustizia. Ancora mi domando perché tu, gigante, abbia scelto un umile figlio di San Francesco, un nano, per accompagnarti in questo ultimo tratto di strada – ha proseguito padre Mariano -. Accogli questo saluto come un dono sincero e perdonami se non sarò alla altezza della fiducia che mi hai sempre accordato. Eguagliare la tua maestria di narratore è impresa impossibile. Io posso offrirti soltanto quel che tu hai sempre custodito: lo spirito della verità che ci rende liberi. Riposa in pace fratello”.

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