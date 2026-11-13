Toni Capuozzo, il cuore e il coraggio di chi ha raccontato il dolore del mondo

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Mi sia consentito esprimere il mio cordoglio e la mia vicinanza ai familiari del giornalista Toni Capuozzo. La notizia della morte mi ha colpito profondamente. Ho avuto modo di conoscere personalmente questo grande giornalista, apprezzandone le capacità professionali e la profonda umanità. Lo ricordo sempre impegnato a raccontare, in prima linea, le tragedie legate alle diverse guerre che negli anni si sono succedute e che lo hanno visto coraggioso e determinato nel compiere il proprio dovere di giornalista.

Il suo è stato e deve rimanere un esempio per il giornalismo italiano e non solo: raccontare la guerra, raccontare il dolore significa immergersi nella realtà che si vuole descrivere descrivendola in modo obiettivo, lasciando ad altri la possibilità di formare la propria opinione. Quello di Toni Capuozzo è stato un giornalismo vissuto in prima persona, con la propria umanità, un giornalismo nell’umanità e per l’umanità.

Del resto questo è il mandato altamente e profondamente umano del giornalista: raccontare ciò che vede in modo obiettivo, ma non distaccato, in modo che da quel racconto scatti una reazione da parte di chi ha la possibilità per poter intervenire. Mi unisco alla preghiera di suffragio per lui e assicuro la mia preghiera per i suoi cari che, pur nel distacco, sono confortati dalle molteplici testimonianze di stima professionale e di affetto per Toni Capuozzo che ha fatto dell’umanità la bussola del suo giornalismo.

Suor Anna Monia Alfieri, 13 novembre 2026

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