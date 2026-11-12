Un uomo dall’animo ribelle. Così voglio ricordare Toni Capuozzo

Oggi è venuto a mancare un amico. Un grande giornalista. Una voce libera. Libera e ribelle, come piaceva raccontare a lui. Ho pensato di ricordarlo. così.
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Nicola Porro, 12 novembre 2026
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SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 12/11/2026