Cultura, tv e spettacoli

Un uomo dall’animo ribelle. Così voglio ricordare Toni Capuozzo

Se ne è andato un giornalista. Se ne è andata una voce libera. Ma soprattutto se ne è andato un amico

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Oggi è venuto a mancare un amico. Un grande giornalista. Una voce libera. Libera e ribelle, come piaceva raccontare a lui. Ho pensato di ricordarlo. così.

 

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Nicola Porro, 12 novembre 2026

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