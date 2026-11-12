Cultura, tv e spettacoli

Addio Toni, che cercavi la verità delle storie

Si è spento all'età di 77 anni Toni Capuozzo, storico inviato di guerra di Mediaset e volto noto del giornalismo italiano

di
0
è morto toni capuozzo 0
Ascolta l'articolo
0:00 / --:--

Ho avuto il piacere di conoscere personalmente Toni Capuozzo in occasione di una fiera del libro a Milano. Era uno di quegli incontri che durano pochi minuti ma lasciano un ricordo che resiste nel tempo. Mi colpirono subito la sua disponibilità, la sua gentilezza e quella semplicità autentica che appartiene alle persone che non hanno bisogno di ostentare ciò che hanno fatto nella vita.

Negli anni ho seguito con interesse i suoi reportage, in particolare quelli realizzati per Quarta Repubblica con Nicola Porro. Attraverso i suoi servizi riusciva a portare nelle case degli italiani realtà lontane e spesso dimenticate, raccontando conflitti, emergenze e vicende umane con uno sguardo sempre attento alle persone prima ancora che agli eventi. Non cercava l’effetto speciale o la frase ad effetto: cercava la verità delle storie e la dignità di chi le stava vivendo.

Leggi anche:

Era questo che rendeva speciale il suo giornalismo. Anche nei luoghi più difficili e drammatici, sapeva mantenere uno sguardo umano, equilibrato e profondamente rispettoso. Guardando i suoi reportage si aveva la sensazione di essere accompagnati da qualcuno che non voleva insegnare cosa pensare, ma aiutare a comprendere.

Ripensando a quell’incontro di Milano provo oggi un sentimento di sincera gratitudine. Gratitudine per aver conosciuto una persona che ha saputo raccontare il mondo senza perdere la capacità di ascoltare, osservare e dare voce a chi spesso rimane nell’ombra.

Le notizie passano, i grandi eventi finiscono sui libri di storia, ma restano le persone che hanno saputo raccontarli con passione e umanità. Toni Capuozzo appartiene certamente a questa categoria. Per molti è stato un grande giornalista; per me resterà anche il ricordo di un uomo autentico, incontrato per caso a una fiera del libro a Milano, ma capace di lasciare un’impressione profonda e duratura. Da spettatore ho apprezzato i suoi reportage; da quel breve incontro ho imparato che dietro il professionista c’era una persona di grande spessore umano. Riposi in pace.

Beppe Fantin, 12 novembre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Segui nicolaporro.it su Google CLICCA QUI
#toni capuozzo
Commenta per primo
Sedute Satiriche di Beppe Fantin - Vignetta del 12/11/2026

SEDUTE SATIRICHE

Vignetta del 12/11/2026
Vai all'archivio delle vignette
Iscrivi al canale whatsapp di nicolaporro.it

SULLO STESSO TEMA

L’ultima intervista di Toni Capuozzo: “Se temo la morte? Ho paura di morire da solo”

IL PIÙ LETTO DEL MESE

Albanese
Esteri 10k

Albanese fuori controllo: "L'Europa vende cani per stuprare i palestinesi"

SEDUTE SATIRICHE

Campo largo, allarme Renzi! - Vignetta del 12/11/2026 - Sedute Satiriche di Beppe Fantin

Campo largo, allarme Renzi!

Vignetta del 12/11/2026

Porrogramma del 12/11/2026