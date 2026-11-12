Addio Toni, che cercavi la verità delle storie

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Ho avuto il piacere di conoscere personalmente Toni Capuozzo in occasione di una fiera del libro a Milano. Era uno di quegli incontri che durano pochi minuti ma lasciano un ricordo che resiste nel tempo. Mi colpirono subito la sua disponibilità, la sua gentilezza e quella semplicità autentica che appartiene alle persone che non hanno bisogno di ostentare ciò che hanno fatto nella vita.

Negli anni ho seguito con interesse i suoi reportage, in particolare quelli realizzati per Quarta Repubblica con Nicola Porro. Attraverso i suoi servizi riusciva a portare nelle case degli italiani realtà lontane e spesso dimenticate, raccontando conflitti, emergenze e vicende umane con uno sguardo sempre attento alle persone prima ancora che agli eventi. Non cercava l’effetto speciale o la frase ad effetto: cercava la verità delle storie e la dignità di chi le stava vivendo.

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Era questo che rendeva speciale il suo giornalismo. Anche nei luoghi più difficili e drammatici, sapeva mantenere uno sguardo umano, equilibrato e profondamente rispettoso. Guardando i suoi reportage si aveva la sensazione di essere accompagnati da qualcuno che non voleva insegnare cosa pensare, ma aiutare a comprendere.

Ripensando a quell’incontro di Milano provo oggi un sentimento di sincera gratitudine. Gratitudine per aver conosciuto una persona che ha saputo raccontare il mondo senza perdere la capacità di ascoltare, osservare e dare voce a chi spesso rimane nell’ombra.

Le notizie passano, i grandi eventi finiscono sui libri di storia, ma restano le persone che hanno saputo raccontarli con passione e umanità. Toni Capuozzo appartiene certamente a questa categoria. Per molti è stato un grande giornalista; per me resterà anche il ricordo di un uomo autentico, incontrato per caso a una fiera del libro a Milano, ma capace di lasciare un’impressione profonda e duratura. Da spettatore ho apprezzato i suoi reportage; da quel breve incontro ho imparato che dietro il professionista c’era una persona di grande spessore umano. Riposi in pace.

Beppe Fantin, 12 novembre 2026

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