L’ultima intervista di Toni Capuozzo: “Se temo la morte? Ho paura di morire da solo”

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L’ultima intervista rilasciata da Toni Capuozzo, morto oggi all’età di 77 anni, è quella realizzata nel Fienile di Luca Zaia. Poche settimane fa il racconto del tumore. Oggi la tragica notizia del decesso.

“Quando sei anziano, invece di parlare di donne parliamo di prostata”, aveva scherzato con Zaia parlando del tempo che passa. “Capisci che ogni giorni è un regalo e la vita è una bella cosa. Devi avere il grande vantaggio della salute. E poi c’è quel problema… ho i miei acciacchi. Quello che conta non è la lunghezza della vita, ma la qualità della vita”. Hai paura di morire?, gli aveva chiesto l’ex presidente veneto. “Ho paura di morire da solo. Pochi giorni fa un amico che aveva dedicato la sua vita agli altri è stato trovato morto in casa dopo tre o quattro giorni. Ho paura del dolore. Quello sì. E ho paura di perdere la dignità. Ai miei figli ho detto: il giorno in cui capite che ho perso i colpi, portatemi da qualche parte. Non mi vedo non auto-sufficiente”. In quei giorni non era ancora nota la sua malattia, ma Toni era già stato operato al cuore. “Ti accorgi che la vita è attaccata a un filo. Quando hai vissuto di corsa come me, pensi sempre che possa succedere solo agli altri”.

Parlando delle sue fragilità, Capuozzo aveva detto: “Forse non ero adatto al matrimonio. Riconosco di essere stato un padre poco presente ma intenso. E pronto a fare qualsiasi cosa per i figli e a non dare giudizi in modo frettoloso”. Ma non rinnegava nulla. Né la vita fatta. Né gli errori commessi. “Agli amici ho detto: il giorno in cui sarà finita, ditelo che ho fatto una vita senza rimpianti. E comunque meglio avere rimpianti che rimorsi”.

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