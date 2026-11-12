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È morto Toni Capuozzo, inviato di guerra, amico di questo nostro sito. Il volto storico di Mediaset si è spento all’età di 77 anni.

Nei giorni scorsi aveva raccontato di essere stato colpito da un tumore. Si era detto pronto a combatterlo, ma non c’è stato il tempo. Giornalista appassionato, ha seguito i più grandi e sanguinosi conflittidel nostro tempo. Sempre sul campo. Ha lavorato al Tg5 e al Tg4, poi a Studio Aperto, ha raccontato la guerra e i suoi orrori. “Il pianto di un bambino – amava ricordare – ti fa male in qualsiasi lingua”.

Nato a Palmanova, in provincia di Udine nel 1948, Toni avvia la sua carriera giornalistica nel 1979 nel quotidiano della sinistra extraparlamentare per cui militava. Poi l’approdo a Reporter, quindi a Panorama. Negli anni ’90 la consacrazione da inviato di guerra. Per Mediaset segue i conflitti in Somalia, in Afghanistan, in Medio Oriente, in Jugoslavia, Iraq (dove venne sequestrato insieme alla troupe del Tg5). È stato vicedirettore del Tg5, autore e conduttore di Terra!, protagonista di reportage, racconti, speciali indimenticabili (tra cui quelli dedicati a Silvio Berlusconi) anche grazie a quella sua voce. Inconfondibile. “Il primo speciale l’ho fatto quando lui ha compiuto 80 anni — ha ricordato —. I grandi capi di Mediaset avevano preparato un programma di celebrazioni, ma era tutto troppo elogiativo. Mi chiamano per fare qualcosa che non lo fosse. Ed è stato lo speciale in cui ho detto che non l’avevo mai votato. Un’ora dopo telefona Pier Silvio dicendo: ‘Mi sono commosso’ e da lì tutti a dire ‘bellissimo’. Pochi giorni dopo mi chiama Silvio Berlusconi in persona. “Buongiorno Capuozzo, volevo ringraziarla”. Pensavo fosse uno scherzo di Cruciani”.

“Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: sì, ho un tumore”, aveva spiegato Capuozzo nel post in cui rendeva pubblica, il 23 ottobre scorso, la malattia che lo aveva colpito. “Di cosa ho paura? Del dolore, e di perdere la dignità”, aveva spiegato. Negli ultimi anni era stato molto criticato per le sue posizioni sulla guerra in Ucraina (che questo nostro sito ha ospitato), critiche che gli erano valse l’accusa di «filo-putinismo»: “Io non ho bandiere, ho delle convinzioni e delle passioni civili, non mi batto in favore della destra o della sinistra. A chi mi dice che sono filo-putiniano, rispondo che io sono filo-me stesso”.

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