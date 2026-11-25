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La cedolare secca sugli affitti abitativi – in vigore dal 2011 – si applica a prescindere da chi sia l’inquilino. L’unico requisito riguarda il proprietario: deve essere un privato che affitta l’immobile al di fuori della propria attività d’impresa o professionale. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con una sentenza, depositata ieri, in cui si afferma questo principio: “Ai fini dell’applicazione del regime della cedolare secca, assumono rilievo la qualità del locatore, in relazione al quale il comma 6 dell’art. 3 d.lgs. 23/2011 stabilisce la locazione non deve essere effettuata ‘nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni’, e la effettiva destinazione ad uso abitativo dell’immobile locato, mentre non rivestono autonoma valenza ostativa né la natura soggettiva del conduttore né la circostanza che il godimento del bene sia destinato, in via finale, a soggetti terzi rispetto al conduttore”.

Il caso tipico è quello dell’impresa che prende in affitto un appartamento da un proprietario privato e poi, a sua volta, lo mette a disposizione di un proprio dipendente o collaboratore. In queste situazioni, chiariscono i giudici della cassazione, la cedolare secca si può applicare.

La bocciatura della Cassazione verso la posizione opposta del Fisco è netta: “L’interpretazione restrittiva dell’ambito di applicazione della cedolare secca – si legge in un passaggio della pronuncia – contrasta con il principio di stretta interpretazione delle norme fiscali di agevolazione, quali quelle in oggetto. Si tratterebbe, infatti, di un’interpretazione contraria al dato letterale e sistemico, che, aggiungendo alcuni requisiti ostativi non previsti dalla legge, opererebbe un’inammissibile integrazione creativa della norma in malam partem”.

La realtà è che la Cassazione a Sezioni Unite ha messo fine a una discussione che non sarebbe mai dovuta nascere. Fin dal 2011, infatti, bastava attenersi al dato letterale della disposizione per capire che questo regime fiscale agevolato andava applicato a prescindere da chi fosse l’inquilino: un privato, un’azienda, un professionista o altri. Contro l’evidenza della legge, però, l’Agenzia delle entrate ha insistito per ben quindici anni sulla posizione opposta, avanzando pretese tributarie nei confronti dei contribuenti e alimentando un contenzioso giudiziario che l’ha vista ripetutamente soccombente.

Questa vicenda dovrebbe servire da lezione per il futuro: il rispetto di ciò che dice la legge da parte del Fisco è il primo passo per garantire la certezza del diritto e costruire un rapporto di fiducia con i cittadini. Ora l’Agenzia delle entrate dovrà adeguare le proprie regole interne a quanto deciso dalle Sezioni Unite. Speriamo lo faccia in fretta.

Giorgio Spaziani Testa, 25 novembre 2026

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