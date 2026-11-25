“Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?”. Il celebre interrogativo con cui Cicerone apre la prima Catilinaria potrebbe essere rivolto all’Agenzia delle Entrate, la cui ostinazione nel disconoscere il diritto dei proprietari immobiliari di avvalersi della cedolare secca ha finalmente trovato un argine nelle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Quest’ultima, con la sentenza n. 29947, pubblicata il 24 novembre 2026, ha stabilito che la cedolare secca sulle locazioni abitative si applica anche quando il conduttore è un’impresa o un professionista, confermando la posizione sostenuta da Confedilizia sin dall’introduzione di tale regime tributario.

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate

La vicenda ha origine nel 2011, quando il decreto legislativo n. 23 ha introdotto la possibilità per i proprietari di abitazioni di scegliere una tassazione alternativa a quella ordinaria, sostituendo con un’imposta ad aliquota fissa l’Irpef, le relative addizionali e le imposte di registro e di bollo. Una misura diretta a semplificare gli adempimenti fiscali, favorire l’emersione delle locazioni irregolari e incentivare l’offerta di abitazioni in affitto.

La disposizione legislativa escludeva dal regime le locazioni effettuate nell’esercizio di attività d’impresa, di arti o professioni. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, con la circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, ha esteso tale esclusione anche ai casi in cui a esercitare queste attività fosse il conduttore, introducendo così una limitazione priva di fondamento legislativo, e impedendo nello stesso tempo ai proprietari di beneficiare della cedolare secca quando, ad esempio, concedevano in locazione un’abitazione a un’impresa che intendeva destinarla all’alloggio dei propri dipendenti.

La sentenza

È precisamente quanto è accaduto a una proprietaria che, nel 2012, aveva stipulato alcuni contratti di locazione con l’università Luiss di Roma, destinando gli immobili ad abitazione di dipendenti e collaboratori. Nonostante avesse esercitato l’opzione per la cedolare secca, rinunciando anche all’aggiornamento dei canoni, l’amministrazione finanziaria le ha richiesto il pagamento delle imposte di registro per tre annualità. Da qui un lungo contenzioso, approdato infine alle Sezioni Unite.

Particolarmente significativo è il giudizio espresso dagli Ermellini sull’interpretazione dell’Autorità fiscale, la quale, aggiungendo requisiti ostativi non previsti dalla legge, avrebbe operato “un’inammissibile integrazione creativa della norma in malam partem“. In termini più semplici, la burocrazia fiscale ha preteso di modificare il contenuto della legge a danno del contribuente.

La certezza del diritto

La questione trascende evidentemente la materia delle locazioni e investe il rapporto tra l’individuo e il potere pubblico. Se un’amministrazione può alterare attraverso una circolare il contenuto delle disposizioni legislative, diventa essa stessa arbitra dei limiti della propria autorità. Il contribuente, dal canto suo, perde la possibilità di conoscere preventivamente le conseguenze fiscali delle proprie decisioni e si trova esposto alle mutevoli interpretazioni degli apparati burocratici.

La certezza del diritto, invece, costituisce una condizione essenziale della libertà economica. Chi dispone dei propri beni, stipula un contratto o investe i propri risparmi deve poter programmare le proprie attività sulla base di regole conoscibili e relativamente stabili. Quando ciò viene meno, anche l’esercizio dei diritti diventa un’attività rischiosa, subordinata alle determinazioni di funzionari che non sopportano personalmente le conseguenze economiche dei propri errori.

A tale riguardo, le Sezioni Unite ricordano che il principio di stretta interpretazione delle norme fiscali vieta anche “la restrizione arbitraria del beneficio mediante l’introduzione, per via interpretativa, di requisiti ostativi non contemplati dal testo normativo”. Una precisazione importante, poiché la tutela delle ragioni dell’erario non può giustificare l’ampliamento dei suoi poteri oltre i confini stabiliti dalla legge.

Effetti negativi sul mercato

Del resto, l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate ha prodotto effetti negativi anche sul mercato immobiliare. Ha scoraggiato forme di cooperazione volontaria attraverso le quali proprietari e imprese avrebbero potuto soddisfare reciprocamente le proprie esigenze, agevolando la mobilità dei lavoratori e il reperimento di abitazioni. Ha penalizzato, in altri termini, proprio quella capacità degli individui di trovare autonomamente soluzioni ai problemi economici e sociali che nessuna pianificazione amministrativa può sostituire.

La Cassazione ha opportunamente ribadito che “ogni limitazione del regime tributario (sia essa impositiva o limitativa di benefici) sia esplicitamente prevista dalla legge”. Resta tuttavia il problema delle conseguenze di quindici anni di prassi illegittima: delle risorse sottratte ai contribuenti, delle spese sostenute per difendersi, dei contratti che non sono stati conclusi e delle opportunità economiche perdute. Costi difficilmente quantificabili, che nessuna sentenza potrà integralmente cancellare.

Occorre ora che l’Agenzia delle entrate adegui tempestivamente la propria prassi alla pronuncia e abbandoni le pretese tributarie ancora pendenti fondate sull’interpretazione censurata.

I limiti del potere

La lezione più importante della vicenda riguarda, dunque, i limiti del potere pubblico. In una società libera, la proprietà privata non è una concessione dell’autorità e il patrimonio degli individui non costituisce una riserva di risorse della quale il fisco possa disporre secondo le proprie convenienze.

Come ricordava già nel 1930 il politologo americano James Allen Smith, “il buon senso esigeva che nessun organo del governo potesse determinare i propri poteri”. In Italia, per riaffermare una simile ovvietà, sono occorsi ben tre lustri.

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