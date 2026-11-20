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Altro che nuova Yalta. Una suggestione buona per la propaganda di Putin e per alcuni media e analisti ansiosi di apparire brillanti. Senza elencare tutte le differenze, se non altro perché due giorni di colloqui sono ben lontani dagli otto giorni trascorsi dai leader dell’epoca nel Palazzo di Livadija, in Crimea.

Non fatevi ingannare dalle apparenze. Trilaterale non significa Tripolare. Xi Jinping ha fatto di tutto per snobbare Vladimir Putin, per segnalare il suo status inferiore rispetto a lui e a Trump. Gli episodi a favore di telecamere sono stati più d’uno, dalle diverse accoglienze ricevute all’arrivo ai posti assegnati alla cena di gala: il leader russo si è ritrovato seduto accanto al presidente vietnamita, non al tavolo che ospitava Xi e Trump. È stato piuttosto il presidente Usa a cercare di “ri-elevare” Putin, coerentemente con la sua idea che sia ancora possibile – noi non ci crediamo molto – allontanare Mosca da Pechino.

Nessun “G3”, insomma, nessun nuovo ordine mondiale emerge da Shenzhen. Non basta certo un tavolo rotondo con Xi piazzato di fronte alla telecamera e i suoi due ospiti decentrati a tracciare nuove gerarchie, a sancire un ordine incentrato su Pechino.

La Guerra Fredda 2.0

La grande e ostentata cordialità tra Xi e Trump ha come sfondo una competizione serrata, tesa, tra le due superpotenze, in ogni quadrante del mondo e nelle corse strategiche per l’egemonia globale: energia, terre rare, AI.

Però riteniamo genuino, al di là dei risultati concreti, il loro sforzo per evitare di farsi troppo male, per far sì che le molte aree di frizione non degenerino. In questa chiave va letto l’incontro di Shenzhen, senza mai dimenticare il quadro complessivo di Guerra Fredda 2.0.

Questo non vuol dire che i colloqui siano stati un fallimento. Probabilmente ne comprenderemo meglio la reale portata nelle prossime settimane, a partire dagli sviluppi che interesseranno Ucraina e Iran. La sensazione è che né Cina né Russia molleranno completamente Teheran, né gli Usa molleranno Ucraina e Taiwan. “Trump non vuole un accordo unilaterale per la pace in Ucraina”, ma “un’intesa con Kiev e l’Europa”, ha chiarito Jared Kushner a Berlino, riferendo che Mosca avrebbe “accettato di partecipare ad un formato con gli europei”.

Il sistema mediatico è incline a romanzare i rapporti tra i leader e vedere nelle loro “effusioni” un accordo sulle sorti del mondo. Il ministro degli esteri cinese, Wang Yi, ha inquadrato l’incontro trilaterale nei termini corretti: “ha creato un paradigma per l’interazione” tra i leader.

D’altronde, basta allargare lo sguardo per farsi un’idea del livello di competizione. Trump arriva a questo vertice dopo aver strappato Panama e Venezuela all’influenza cinese, dopo aver blindato la Groenlandia e l’Atlantico, rimesso in corsa gli Stati Uniti e i loro alleati sulle terre rare. A Manila, poche ore prima di arrivare a Shenzhen, ha siglato due accordi commerciali, con Thailandia e Filippine.

Contenimento

Ancor più significative le decisioni operative prese dai Paesi del formato Quad (Usa, India, Giappone e Australia), tutte volte al contenimento attivo di Pechino. Primo pattugliamento marittimo congiunto, nell’ambito di un coordinamento militare rafforzato; lanciata la Quad Sea Lanes Safety Initiative su proposta indiana, allo scopo di proteggere la navigazione mercantile, gli equipaggi e gli approvvigionamenti energetici; potenziata la sorveglianza marittima nell’Indo-Pacifico, scambio di intelligence e cooperazione tra le guardie costiere regionali; nuovi progetti per la posa e la protezione di cavi sottomarini nell’Oceano Indiano; attivazione del Quad AI Accelerator. Qualcosa di più concreto, in funzione evidentemente anti-cinese, di una dichiarazione congiunta.

Le parole di Xi

Ci rendiamo conto del reale stato dei rapporti se rileggiamo attentamente le parole di apertura di Xi. Secondo il leader cinese, le grandi potenze dovrebbero “aderire al rispetto reciproco”, rispettare “i sistemi sociali e i percorsi di sviluppo scelti” e “agire con prudenza, in particolare non toccare le linee rosse dell’altro”; dovrebbero evitare la “Trappola di Tucidide”, cooperare e non competere, “non intraprendere decoupling e rottura delle catene di approvvigionamento” e “abbandonare la mentalità della Guerra Fredda”. Ebbene, evidentemente al momento la situazione è lontana da quella auspicata, è di competizione e Guerra Fredda.

La dichiarazione congiunta

Cercando di leggere tra le righe della dichiarazione congiunta, l’impegno ad “aumentare la produzione e la fornitura di prodotti petroliferi raffinati”, i riferimenti alla “importanza di forniture energetiche stabili” e alla “prevenzione della proliferazione delle armi nucleari” possono segnalare una spinta condivisa alla risoluzione dei conflitti in Ucraina e in Iran e alla normalizzazione dello Stretto di Hormuz, ma i termini ai quali i tre leader vorrebbero risolverli potrebbero ancora divergere in modo significativo.

Se Xi ha parlato di un mondo senza armi nucleari, che dovrebbero essere “del tutto proibite e distrutte”, è chiaro che Pechino non intende fermarsi prima di aver raggiunto un equilibrio strategico e Trump ha fatto presente come sia irrealistico pensare che Usa e Russia vogliano privarsi delle loro testate.

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