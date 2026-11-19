Questa sera puntata numero 105 di Red Pill, il programma serale di Atlantico Quotidiano. Ogni giovedì, alle ore 23, con i nostri autori e numerosi ospiti approfondiremo i temi caldi della settimana con l’approccio critico e fuori dal coro che ci contraddistingue.
Il trilaterale di Shenzhen tra il presidente cinese Xi Jinping, il presidente Usa Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin: Onu, Cpi, armi nucleari ed energia nel comunicato congiunto. Ma anche i dossier correlati: Ucraina, Iran, Taiwan.
Bilancio pluriennale Ue, è stallo totale.
Questi i temi che tratteremo nella puntata di questa sera. Se non vi accontentate della “pillola blu”, le solite narrazioni dei media mainstream, cosa state aspettando? Provate Red Pill. Tutti i giovedì alle 23 su NicolaPorro.it, Atlanticoquotidiano.it e i rispettivi canali YouTube: @NicolaPorroZuppa e @atlanticoquotidiano.
Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).