Il triangolare di Abu Dhabi, solo fumo negli occhi

Quando si sono aperti i lavori del triangolare Russia, Stati Uniti, Ucraina, ad Abu Dhabi, il 10 novembre scorso, nessuno pensava che quell’incontro – il primo che vedeva Kyiv e Mosca seduti al medesimo tavolo, da molti mesi – potesse segnare una tappa fondamentale verso un processo di pace. Eppure, con il suo solito carico di ironia, Giancarlo Loquenzi commentò l’incontro definendolo “un grande successo”.

Come si misura il “successo” di un incontro? Vi sono due possibili parametri: 1) i risultati ottenuti; 2) l’univoca postura delle parti sedute intorno al tavolo negoziale. È evidente che Loquenzi non faceva riferimento al più logico dei parametri: i risultati. Qui le parti hanno concluso poco (il solito scambio di prigionieri) o nulla. L’ironia del giornalista romano si è limitata ad osservare gli schieramenti sviluppatisi intorno al quel tavolo.

La preparazione

Torniamo indietro alla preparazione dell’incontro. Già il 23-24 gennaio ed il 4-5 febbraio 2026 le tre delegazioni si erano incontrate ad Abu Dhabi. Gli incontri hanno fatto seguito a precedenti contatti diplomatici: Donald Trump e Volodymyr Zelensky si erano incontrati a margine del Forum economico mondiale di Davos (19-23 gennaio 2026), in Svizzera, e una delegazione americana, tra cui Steve Witkoff e Jared Kushner, aveva incontrato Vladimir Putin a Mosca la sera precedente.

La scelta della sede del triangolare era caduta sulla capitale degli Emirati Arabi Uniti, che avevano ospitato, già in passato, il ruolo di mediatore per numerose negoziazioni internazionali, come tra India e Pakistan, e anche per conferenze internazionali come la COP28 del 2023. Questo per vari motivi. In primis, per la posizione strategicamente bilanciata di cooperazione sia con la Russia che con gli Usa.

Se da un lato infatti gli Emirati Arabi Uniti mantengono relazioni solide con gli Stati Uniti, dall’altro stanno rafforzando anche i legami con la Russia, offrendosi come un luogo neutro in cui poter svolgere negoziati internazionali. L’agenda degli incontri riguardava la richiesta della Russia che l’Ucraina si ritirasse dalle porzioni di Donbass ancora sotto il suo controllo, cedendole alla Russia; il leit-motiv russo è sempre il medesimo. Conclusione: ognuna delle due parti è rimasta sulle sue posizioni e sono stati concordati solo scambi di prigionieri.

Le ragioni del “successo”

Visto che il reale prosieguo della guerra, al di là della reciproca retorica, dimostra uno stallo senza appello e ragionevole soluzione, ecco un terzo round di negoziati. Senza speranza. Ecco le ragioni del “successo” dell’incontro: non perché si siano fatti passi avanti sulla via della pace, ma perché – dice Loquenzi – “ha reso chiare, in modo incontrovertibile le parti in commedia”. Più chiaro di così!

La delegazione ucraina ha provato a chiedere ogni possibile forma di tregua: umanitaria, energetica, sui traffici, bastava dare un segnale. La controparte russa – come abitudine – ha detto no ad ogni richiesta. Il mediatore russo Vladimir Medinsky ha detto: “noi andremo avanti fino a che non avremo ottenuto tutti gli obiettivi di operazione militare speciale”.

Non stupisce la posizione delle due parti. Il testo era scontato, anche se nell’ambito del teatro dell’assurdo. Se due attori si seggono ad un tavolo per discutere le loro esigenze è scontato, nella sola considerazione che sono parti trattanti, che entrambi devono rinunciare a parte delle loro pretese. Perché si dovrebbe, altrimenti, parlare? A fare la differenza la delegazione americana, che annuiva quando parlavano i russi, e scuoteva la testa quando era il turno degli ucraini.

La posizione Usa

Dopo le elezioni di midterm e la perdita del Gop la postura ufficiale americana diventa ancora più rigida. All’interno di una sostanziale diffidenza verso il corpo diplomatico e militare tradizionale, educato e formato in istituzioni che vedevano nella Russia un avversario definitivo ed esistenziale, Trump ha scelto personalmente una delegazione a lui legata, ma per nulla preparata a quel compito: solo apprendisti stregoni della world arena, così come lo è il presidente in carica. Trump si era illuso di portare le parti alla pace nei primi giorni della sua presidenza (che arroganza!).

Impantanato in diversi conflitti, indiretti, vorrebbe segnare il suo “gol della bandiera” nel continente europeo. Il suo disegno – tanto evidente, quanto non espresso – di dividere il mondo in sfere di interesse, insieme alla Cina (ed al suo junior partner la Russia) potrebbe anche avere un senso, ma il presidente non ha la necessaria cultura politica e l’effettivo potere interno per governare gli eventi.

Il fantasma dell’Europa

Anche se assente come soggetto politico ad aleggiare come un poltergeist sul triangolare ecco l’Europa. Essa va intesa nelle sue due differenti dimensioni. Il soggetto istituzionale – eternamente claudicante – ed il continente, appetitoso boccone di differenti voglie imperiali.

In modo patetico le tante e contraddittorie leadership europee hanno battibeccato, come fossero i “polli di Renzo”, su chi dovesse rappresentare l’Unione a potenziali tavoli della pace. Quale spettacolo è stato dato a Dublino il 12 novembre durante la nona riunione della comunità politica europea. Il vertice ruotava intorno al tema “un’Europa forte, sicura e connessa”.

Aveva un bel dire il presidente Antonio Costa a proclamare: “Dobbiamo essere molto chiari riguardo ai principi da rispettare per conseguire una pace giusta e duratura in Ucraina, una pace che consenta di ripristinare la sicurezza in Europa”.

I giochi sembravano spostare l’attenzione a pochi chilometri dalla sede del vertice: la base militare di Baldonnel (15 km dalla capitale irlandese). Lì insieme ai “consigliori” di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner sedevano Volodymyr Zelensky ed i National Security Advisor di Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia e Polonia, unitamente al capo di gabinetto della presidente della Commissione Von der Leyen, Bjorn Seibert, e Anna-Maria Boura, che guida il dossier politica estera nel gabinetto del presidente del Consiglio europeo Costa.

In mancanza di un negoziatore unico per l’Europa si cercano soluzioni di comodo, non sempre efficaci, come quello di allargare la delegazione europea a cinque voci, esoticamente chiamate E5.

Parimenti il continente diventava la cartina di un nuovo Risiko.

La musica russa

Per quanto smentite dal portavoce della presidenza russa Dmitrij Sergeevič Peskov si erano diffuse le voci che la Russia avesse richiesto l’uscita della Finlandia dalla Nato e il ridimensionamento della Repubblica Moldova. Probabilmente la richiesta – così forte e sfacciata – non è mai stata formulata, ma è vero che – come apparso su Pravda Italia – a fine ottobre Peskov auspicava un atteggiamento morbido da parte di Finlandia e Norvegia. Comunque è dimostrato che il portavoce il giorno 14 novembre, come riportato dall’agenzia Tass, ha affermato:

La Russia dovrà ricorrere alla forza per raggiungere i propri obiettivi se non ci saranno prospettive di raggiungere accordi con l’Europa. Gli europei non riescono a prendere determinate decisioni in modo tempestivo perché sono divisi. Questo rallenta ogni processo. Vedremo se riusciranno a trovare la capacità e la determinazione necessarie per raggiungere una posizione comune e agire rapidamente. Finora non ci sono riusciti. Naturalmente, a un certo punto dovremo discuterne con gli europei. La domanda è se desiderino davvero la pace. Se così non fosse, tali discussioni sarebbero inutili.

Sempre la medesima musica, solo più rabbiosa e frustrata. È storia ricordare come la Russia, due mesi prima dell’invasione dell’Ucraina all’inizio del 2022, avesse avanzato una serie di richieste, tra cui il ritiro delle truppe Nato dalle posizioni occupate nel 1997, prima che l’alleanza occidentale si espandesse verso i confini della Russia.

Ora, nei negoziati di questa settimana, i russi hanno riproposto quella posizione, in alcuni casi parola per parola. Peccato – anche questa è storia – che il 27 maggio 1997 venne firmato dal presidente russo Boris Eltsin, dal segretario generale della Nato e dai capi di Stato e di governo dei Paesi membri della Nato il Nato Russia Founding Act che, implicitamente riconosceva il diritto di altri stati ad aderire all’Alleanza Atlantica, visto che il punto 4 dell’Atto, guarda caso mai citato dai “filo putiniani”, prevede che gli stati membri Nato si impegnavano a non “dislocare” armi nucleari sul territorio di “nuovi” stati membri. Direi chiaro! Se si firma un contratto non si può protestare la sua attuazione completa, solo perché i punti di vista cambiano.

La storia però è ancora più lunga. Dagli accordi di Helsinky del 1975 alla carta di Parigi del 1990, la storia dei trattati internazionali dimostra come, sulle rive della Moscova, il rispetto delle carte è interpretato, da sempre, in modo elastico.

Sono di questi giorni gli aspri commenti del vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev sui piani dell’Armenia di avvicinarsi all’Ue, sostenendo che Yerevan non entrerà mai a far parte dell’Unione europea e che tali ambizioni danneggeranno gravemente i rapporti con la Russia e l’Unione economica eurasiatica.

L’impotenza di Mosca

Nonostante ciò la linea del fronte è congelata e a Mosca sanno bene che una intensificazione del conflitto avrebbe costi economici, politici ed umani pesanti per una “potenza” che dichiara da anni di essere sul punto di vincere.

Prova provata delle difficoltà russe sono le parole di uno dei massimi propagandisti del Cremlino: Vladimir Solov’ëv. In un intervento televisivo recente – riportato da una galassia di rete informative vicino al Cremlino – il propagandista ha affermato che sarebbero bastate tre telefonate per far cessare l’esistenza dell’Ucraina:

La prima telefonata è a Elon Musk, con la richiesta di rispettare i termini dell’accordo commerciale con l’Ucraina. Ricordo che l’essenza di questo accordo è che i terminali, acquistati per scopi civili, non possono essere utilizzati per scopi militari […] La seconda telefonata è a Pete Hegseth, con la richiesta che il Pentagono interrompa completamente le forniture di armi americane all’Ucraina e ne vieti l’ulteriore utilizzo. Nessuna nuova fornitura, nessun permesso. La terza telefonata è a John Ratcliffe, direttore della CIA, con la richiesta di interrompere la trasmissione di qualsiasi informazione di intelligence alla parte ucraina. Basta. A questo punto, l’esercito ucraino cesserà di esistere entro un mese. Semplicemente non esisterà più. Sparirà. Si dissolverà.

Che attestazione di fragilità ed impotenza! La grande potenza euroasiatica deve chiedere aiuto agli Stati Uniti per sconfiggere un paese diverse volte più piccolo ed armato. Ricorda la propaganda bellica italiana del 1941, dove si esaltavano, come definitive, le vittorie germaniche, visto l’impossibilità di vantare vittorie italiane nella guerra; in breve si delega all’alleato la nostra vittoria! Non una grande operazione di propaganda.

La “carta Trump”

Ultima nota. La Russia sta giocando in modo forte la “carta Trump”. Può essere, per il Cremlino, una scelta inevitabile, ma non è una gran scelta. In verità la diplomazia civile e militare americana ha molte teste. È da ricordare come il generale in capo delle forze Nato in Europa, il generale americano Alexus Grynkewich, peraltro nominato da Trump, abbia adottato una postura assolutamente anti-russa.

Come già ricordato tutto il corpo ufficiali americano è cresciuto, lo dimostrano i libri di testo, in ambienti “accademici” e formativi marcati da una forte diffidenza, tecnica e ideologica, verso la Russia, così come è a parti invertite. Quello che pare difficile da capire da parte russa, nonostante l’indiscussa cultura del suo corpo diplomatico, è che il presidente americano può dare la traccia della politica estera e militare degli Stati Uniti (e su questo Trump è da sempre ondivago), ma non può essere incisivo sull’organizzazione pratica della conduzione militare e politica della diplomazia.

Fumo negli occhi

Anche questo triangolare di Abu Dhabi resterà fumo negli occhi. Intanto il ministro degli esteri della piccola e disarmata Estonia Margus Tsahkna ha annunciato la novità su X: “L’Estonia chiuderà tutti i valichi di frontiera tra Estonia e Russia a partire dal 1° dicembre. La Russia deve comprendere che le azioni ostili nei confronti dell’Estonia comportano delle conseguenze“. E la nave và…

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